08:54
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Кыргызча

Министрлер кабинетинин төрагасы Бириккен Араб Эмираттарына иш сапары менен барат

Бириккен Араб Эмираттарынын Вице-президенти, Премьер-министри, Дубай эмиратынын башкаруучусу шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактумдун чакыруусу боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы-Президенттин Администрациясынын Жетекчиси Адылбек Касымалиев Бүткүл дүйнөлүк өкмөттүк саммитке (World Governments Summit) катышуу үчүн БАЭге жумушчу сапары менен барат.

Министрлер Кабинетинин басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, сапардын алкагында Министрлер Кабинетинин башчысы Саммиттин ишине катышат, БАЭнин жогорку жетекчилиги жана бир катар министрликтердин жана суверендүү фонддордун жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт.

Мындан тышкары, сапардын жүрүшүндө эмират тарап менен эки тараптуу документтерге кол коюу жана Саммиттин алкагында БАЭнин жогорку кызмат адамдарынын катышуусунда «Кыргызстандын экономикалык өсүү модели «Ак илбирс»: Өкмөттүк акселераторлор, институттар жана инвестициялар» аттуу сайд-ивент өткөрүү пландаштырылууда
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360114/
Кароо: 77
Басууга
Теги
Кыргызстандын Министрлер Кабинети 2026-жылга карата иш-аракеттер планын бекитти
Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады
Энергетиктерге 145,8 миллион сомдук жаңы атайын техникалар тапшырылды
Кыргыз армиясы 81 жаңы унаа жана атайын техникалар тапшырылды
Майлуу-Суу лампа заводу: Министрлер кабинетинин көчмө жыйынында эмне чечилди?
Былтыр Кыргызстандагы спортту каржылоого 2,5 миллиард сом бөлүндү
2026-жылы Кыргызстанда 36 жаңы мектеп курулат
Кыргызстандын 2026-жылга карата консолидацияланган бюджети 843 млрд сомдон ашат
Адылбек Касымалиев: «Социалдык бюджеттен өнүктүрүү багытына өттүк»
Кыргызстанда бирдиктүү мамлекеттик egov.kg порталы ишке киргизилди
Эң көп окулган жаңылыктар
Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
Кыргызстанда паспорт алуу тартиби жеңилдеди Кыргызстанда паспорт алуу тартиби жеңилдеди
Азия Кубогу &minus;2026: Бүгүн Кыргызстандын футзал курамасы Индонезия менен беттешет Азия Кубогу −2026: Бүгүн Кыргызстандын футзал курамасы Индонезия менен беттешет
Садыр Жапаров Кыргызстандагы адам укуктары жана сөз эркиндиги жөнүндө айтты Садыр Жапаров Кыргызстандагы адам укуктары жана сөз эркиндиги жөнүндө айтты
2-февраль, дүйшөмбү
08:30
Февраль айы тууралуу кызыктуу фактылар Февраль айы тууралуу кызыктуу фактылар
08:00
Министрлер кабинетинин төрагасы Бириккен Араб Эмираттарына иш сапары менен барат
07:45
Иван Ярыгин кубогу. Дилназ Сазанова Орусиядагы турнирде күмүш медалды жеңип алды
30-январь, жума
17:30
31-январга карата аба ырайы
16:49
Былтыр Кыргызстанда 11 миңден ашык жол белги чыгарылды
16:39
Жаңы мал базарда адал мал союу эрежелерин түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү
15:16
Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
15:06
Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды