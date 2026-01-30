00:35
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Кыргызча

Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты

Президент Садыр Жапаров  Бишкек шаарындагы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Аскердик-медициналык кызматынын жаңы имаратынын ачылыш аземине катышты.

Мамлекет башчысы белгилегендей, жаңы Аскердик-медициналык кызмат коопсуздук комитетинин эле эмес, Чек ара жана 9-кызматтын аскер кызматчыларын, ардагерлерди, пенсионерлерди жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн, ошондой эле сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин тейлейт.

«Бүгүн Аскердик-медициналык кызматтын имаратын учурдун талабына жана стандарттарына жооп бергидей жаңылоо менен, көп тармактуу медициналык комплекс катары ачып жатабыз.

Аскердик бейтапкананын курулушунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен жогорку технологиялык медициналык жабдуулар менен камсыздалгандыгын, санарип медициналык технологиялар, жогорку технологиялык хирургия киргизилгендигин баса белгилеп кетейин.

Мындай аракеттин баары медициналык тейлөөнүн сапатын жогорулатууга, дарылануунун мөөнөтүн азайтууга жана бейтаптарды ыкчам-ыкчам реабилитациялоого багытталган», — деди өлкө башчысы.

Ошондой эле президент бул аскердик медициналык кызматтын заман талабына ылайык жаңыланышы менен өздүк курамдын өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо жаатында өз милдеттерин так жана таасын аткарарына, ошондой эле чекисттер менен мамлекеттик бийлик институттарына элдин, коомчулуктун ишеними дагы да артаарына бекем ишенерин айтты.

«Жалпы система менен биргеликте бул Аскердик-медициналык кызмат кызматкерлердин ден соолугун чыңдап, саламаттыгын сактап, сүйүктүү Кыргызстаныбызды коргоо ишине өз салымын кошот деген үмүтүм чоң», — деп кошумчалады Садыр Жапаров.

Белгилей кетсек, 14 кабаттуу жаңы имарат өз ичине амбулатордук-бейтапкана, стационардык, тез жардам жана реабилитациялык медициналык тейлөөнү ишке ашыруучу аскердик бейтапкана жана аскердик оорукананы камтыйт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359992/
Кароо: 299
Басууга
Теги
Жасалма документ, жалган маалымат: Ош облустук сотунун кызматкерлери кармалды
УКМКнын Академиясына курсанттарды кабыл алуу башталат. Кимдер тапшыра алат?
Ысык-Көл РИИБдин мурдагы кызматкери кыйноо жана опузалоо боюнча айыпталууда
УКМК ири схеманын бетин ачты: 32 оорукананын имараты мыйзамсыз менчиктештирилген
УКМК Карагач токоюнун 11 гектарын мамлекетке кайтарды
Бузукулук үчүн криптодоллар: Бишкекте веб-камера схемасы жабылды
Эрнис Кыязов Жапыкеев менен талаш-тартыштуу маектешүүдөн кийин УКМКга чакырылды
Ош шаарынын борбордук стадионунун бир бөлүгү мамлекетке кайтарылды
УКМК: Коргоо министрлиги жүздөгөн миллион сомдук зыяндын ордун толтурду
Бишкек таштанды полигонунда коррупция: Мурдагы вице-мэр жана жетекчилер кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Жаңы гимн: Жогорку Кеңеш сунушталган үч&nbsp;вариантты тең четке какты Жаңы гимн: Жогорку Кеңеш сунушталган үч вариантты тең четке какты
Президент Садыр Жапаровго &laquo;Салык Күзөт&raquo; жаңы тутуму тааныштырылды Президент Садыр Жапаровго «Салык Күзөт» жаңы тутуму тааныштырылды
28-январга карата аба ырайы 28-январга карата аба ырайы
Кыргызстанда дээрлик 3500 кызмат адамы мыйзам бузуп, салык декларация тапшырган Кыргызстанда дээрлик 3500 кызмат адамы мыйзам бузуп, салык декларация тапшырган
30-январь, жума
17:30
31-январга карата аба ырайы 31-январга карата аба ырайы
16:49
Былтыр Кыргызстанда 11 миңден ашык жол белги чыгарылды
16:39
Жаңы мал базарда адал мал союу эрежелерин түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү
15:16
Президент УКМКнын заманбап аскердик-медициналык комплексин ачты
15:06
Бишкекте унаа уурдоого шектүү кармалды