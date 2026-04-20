12:10
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Кыргызча

Бишкекте бош орундар жарманкеси өтөт

23-апрелде Бишкек мамлекеттик университетинде бош орундар жарманкеси өтөт. Бул туурлуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти.

Маалыматка ылайык, жарманкеге мамлекеттик, муниципалдык жана жеке сектордон 100гө жакын уюмдардын өкүлдөрү катышат. Жалпы сунушталган бош орундардын саны 5 миңден ашып, өндүрүш, транспорт, тейлөө, каржы сектору жана телекоммуникациялар сыяктуу ар түрдүү тармактарды камтыйт.

Иш-чаранын алкагында катышуучулар үчүн төмөнкү мүмкүнчүлүктөр каралган:

  • иш берүүчүлөр менен түз маектешүү;
  • ишке орношуу боюнча кеңештер;
  • резюме түзүүгө жардам;
  • эмгек рыногунун абалы жана карьералык мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалыматтар;
  • такшалма жана кесиптик өнүгүү программалары жөнүндө маалымат.

Мындан тышкары, мектеп окуучулары үчүн кесип тандоого көмөктөшүүчү тесттер, оюндар жана викториналар уюштурулат.

Ошондой эле иш менен камсыз кылуу кызматынын адистери мамлекеттик колдоо чаралары боюнча кеңеш беришет.

Иш-чаранын максаты — жарандарды жумушка орноштуруу, окуу жайлар менен байланышты чыңдоо жана эмгек рыногу тууралуу маалымат берүү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/371037/
Кароо: 84
Басууга
Теги
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Дем алыш күндөрү Бишкекте азык-түлүк жарманкеси өтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Балыкчы-Тоң жолунда каргашалуу кырсык болду. Каза болгондор бар Балыкчы-Тоң жолунда каргашалуу кырсык болду. Каза болгондор бар
Мирлан Жээнчороев мандат алды. БШК аны &#8470;&nbsp;21&nbsp;шайлоо округунда каттады Мирлан Жээнчороев мандат алды. БШК аны № 21 шайлоо округунда каттады
МинКаб төрагасы АКШнын мамлекеттик катчысы менен сүйлөштү. Эмнелер талкууланды? МинКаб төрагасы АКШнын мамлекеттик катчысы менен сүйлөштү. Эмнелер талкууланды?
Кыргызстанда быйылкы 4&nbsp;айда 4&nbsp;миңден ашык үй&nbsp;курулган Кыргызстанда быйылкы 4 айда 4 миңден ашык үй курулган
20-апрель, дүйшөмбү
12:05
Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого жардам берет Пайдалуу кеңеш: Эртең менен эрте тамактанууну арыктоого...
11:06
Бишкекте бош орундар жарманкеси өтөт
10:30
Манас шаарындагы базардан миңден ашык куту мыйзамсыз тамеки алынды
10:17
Кыргызстанда 20—25-апрель аралыгында кар көчкү коркунучу сакталат
10:05
Иран ШКУну саясий декларациялардан конкреттүү кадамдарга өтүүгө чакырат