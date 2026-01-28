11:30
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Кыргызча

Жасалма документ, жалган маалымат: Ош облустук сотунун кызматкерлери кармалды

Ош облустук административдик сотунун кызматкерлери документтерди жасалмалоо жана соттун аппаратына жалган кызматкерлерди жумушка орноштурууну уюштурушканы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык , сот кызматкерлери «өлүк жандарды» жасалма жол менен жалдоо схемасын уюштурушкан жана жеке кызыкчылык үчүн документтерди жасашкан.

Тергөөнүн маалыматы боюнча, О.Н., А.у.Б. жана К.у.Б. аттуу шектүүлөр эмгек ишмердүүлүгү жөнүндө атайылап жалган маалымат берүү менен мыйзамсыз материалдык пайда алуу максатында кылмыштуу кутумга барганы аныкталды.

Бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 337-беренеси (Кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу) менен кылмыш иши козголду. Натыйжада Ош облусунун административдик сотунун аппаратынын Канцелярия башчысы жана жооптуу кызматкерлери кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359561/
Кароо: 93
28-январь, шаршемби
11:08
10:35
10:15
10:05
09:41
