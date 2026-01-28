09:56
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Кыргызча

УКМКнын Академиясына курсанттарды кабыл алуу башталат. Кимдер тапшыра алат?

Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин А.Бакаев атындагы академиясы беш жылдык окуу мөөнөтүнө курсанттарды кабыл алууну жарыялайт.

Атайын кызматтан билдиришкендей, документтер 2026-жылдын 2-февралынан 27-февралына чейин кабыл алынат.

Академияга тапшырууну каалагандар 17-21 жашта, бою 1,7 метрден узун, салмагы кеминде 60 кг болушу керек.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. УКМКнын Академиясына курсанттарды кабыл алуу башталат

Талапкерлерге коюлуучу милдеттүү талаптар:

  • орточо баллы 4төн төмөн эмес толук орто билими жөнүндө аттестат же кесиптик орто билими жөнүндө диплом (окуудагы жетишкендиги жөнүндө табель);
  • өзү, жакын туугандары сот жообуна тартылган болбошу зарыл;
  • өзүндө, жакын туугандарында чет мамлекеттин жарандыгы болбош керек.

Документтердин тизмеси жана тандоо жол-жобосу тууралуу маалымат УКМКнын www.gknb.gov.kg расмий сайтында жайгаштырылган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359523/
Кароо: 102
Басууга
Теги
Ысык-Көл РИИБдин мурдагы кызматкери кыйноо жана опузалоо боюнча айыпталууда
УКМК ири схеманын бетин ачты: 32 оорукананын имараты мыйзамсыз менчиктештирилген
УКМК Карагач токоюнун 11 гектарын мамлекетке кайтарды
Бузукулук үчүн криптодоллар: Бишкекте веб-камера схемасы жабылды
Эрнис Кыязов Жапыкеев менен талаш-тартыштуу маектешүүдөн кийин УКМКга чакырылды
Ош шаарынын борбордук стадионунун бир бөлүгү мамлекетке кайтарылды
УКМК: Коргоо министрлиги жүздөгөн миллион сомдук зыяндын ордун толтурду
Бишкек таштанды полигонунда коррупция: Мурдагы вице-мэр жана жетекчилер кармалды
Таласта УКМКнын каза болгон кызматкеринин үй-бүлөсүнө жардам берилди
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
Эң көп окулган жаңылыктар
Чүй каналы бетондолот: 37&nbsp;млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды
Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14&nbsp;600 учуру катталды Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14 600 учуру катталды
Дүйнөлүк аскер рейтинги: Кыргызстан 2026-жылдагы тизмеде 109-орунда турат Дүйнөлүк аскер рейтинги: Кыргызстан 2026-жылдагы тизмеде 109-орунда турат
28-январь, шаршемби
09:41
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:29
Алтын дагы бир рекорд койду: бир троя унциясы 5200 долларга көтөрүлдү
09:00
Дүйнөдө акырындык менен азайып бараткан 20 жаныбардын түрү. Тизме
08:30
УКМКнын Академиясына курсанттарды кабыл алуу башталат. Кимдер тапшыра алат?
08:00
5200 ыкчам номери: Зомбулукка кабылгандарга күнү-түнү иштей баштады
27-январь, шейшемби
17:10
28-январга карата аба ырайы
16:05
Кайрат Турсункулов Тышкы иштер министринин орун басары болуп дайындалды
15:26
Ысык-Көл РИИБдин мурдагы кызматкери кыйноо жана опузалоо боюнча айыпталууда
15:07
Кыргызстанда дээрлик 3500 кызмат адамы мыйзам бузуп, салык декларация тапшырган