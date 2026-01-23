2026-жылкы «Оскар» сыйлыгынын талапкерлери жарыяланды. Алтын статуэткага талапкерлердин арасында белгилүү тасмалар, мультфильмдер жана актёрлор бар.
- «Мыкты тасма»: «Согуштан кийинки салгылашуу», «Марти Магнифисент», «Хэмнет», «Күнөөкөрлөр», «Сезимтал баалуулук», «Бугония», «Поезд кыялдары», «Франкенштейн», «Жашыруун агент», «F1».
- «Мыкты актриса»: Джесси Бакли («Хэмнет»), Роуз Бирн («Мен сени тепмекмин, эгер колумдан келсе»), Ренате Рейнсве («Сезимтал баалуулук»), Эмма Стоун («Бугония»), Кейт Хадсон («Алардын кыялдарынын мелодиясы»).
- «Мыкты актер»: Тимоти Шаламе («Марти Магнифисент»), Леонардо Ди Каприо («Согуштан кийинки салгылашуу»), Вагнер Моура («Жашыруун агент»), Майкл Б. Джордан («Күнөөкөрлөр»), Итан Хоук («Көк ай».
- Мыкты режиссёр: Пол Томас Андерсон («Согуштан согушка»), Хлоя Жао («Хамнет»), Райан Куглер («Күнөөлүүлөр»), Йоахим Триер («Сезимтал баалуулук»), Джош Сафди («Марти Магнифисент».)
- Мыкты анимациялык тасма: K-Pop «Жин мергенчилери», «Зутопия 2», «Арко», «Элио», «Кичинекей Амели».
- Мыкты анимациялык кыска метраждуу тасма: «Үч эже-сиңди», «Көпөлөк», «Эвергрин», «Берметтерди кыйкырган кыз», «Пенсиялык план».
- Мыкты чет тилдеги тасма: «Жашыруун агент» (Бразилия), «Сезимтал баалуулук» (Норвегия), «Жөнөкөй кокустук» (Иран, Франция, Люксембург), «Сират» (Испания, Франция), «Хинд Ражабдын үнү» (Тунис).
Буга чейин Америкалык кино академиясы 2029-жылдан баштап Оскар сыйлыгын тапшыруу аземинин көрсөтүлүшүн ABCден YouTube’га жылдыра турганы кабарланган.