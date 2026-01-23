11:02
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Кыргызча

«Оскар» сыйлыгынын талапкерлери жарыяланды

2026-жылкы «Оскар» сыйлыгынын талапкерлери жарыяланды. Алтын статуэткага талапкерлердин арасында белгилүү тасмалар, мультфильмдер жана актёрлор бар.

  • «Мыкты тасма»: «Согуштан кийинки салгылашуу», «Марти Магнифисент», «Хэмнет», «Күнөөкөрлөр», «Сезимтал баалуулук», «Бугония», «Поезд кыялдары», «Франкенштейн», «Жашыруун агент», «F1».
  • «Мыкты актриса»: Джесси Бакли («Хэмнет»), Роуз Бирн («Мен сени тепмекмин, эгер колумдан келсе»), Ренате Рейнсве («Сезимтал баалуулук»), Эмма Стоун («Бугония»), Кейт Хадсон («Алардын кыялдарынын мелодиясы»).
  • «Мыкты актер»: Тимоти Шаламе («Марти Магнифисент»), Леонардо Ди Каприо («Согуштан кийинки салгылашуу»), Вагнер Моура («Жашыруун агент»), Майкл Б. Джордан («Күнөөкөрлөр»), Итан Хоук («Көк ай».
  • Мыкты режиссёр: Пол Томас Андерсон («Согуштан согушка»), Хлоя Жао («Хамнет»), Райан Куглер («Күнөөлүүлөр»), Йоахим Триер («Сезимтал баалуулук»), Джош Сафди («Марти Магнифисент».)
  • Мыкты анимациялык тасма: K-Pop «Жин мергенчилери», «Зутопия 2», «Арко», «Элио», «Кичинекей Амели».
  • Мыкты анимациялык кыска метраждуу тасма: «Үч эже-сиңди», «Көпөлөк», «Эвергрин», «Берметтерди кыйкырган кыз», «Пенсиялык план».
  • Мыкты чет тилдеги тасма: «Жашыруун агент» (Бразилия), «Сезимтал баалуулук» (Норвегия), «Жөнөкөй кокустук» (Иран, Франция, Люксембург), «Сират» (Испания, Франция), «Хинд Ражабдын үнү» (Тунис).

Буга чейин Америкалык кино академиясы 2029-жылдан баштап Оскар сыйлыгын тапшыруу аземинин көрсөтүлүшүн ABCден YouTube’га жылдыра турганы кабарланган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358973/
Кароо: 97
Басууга
Теги
Кыргызстанда мамлекеттик сыйлыктардын саны 46дан 20га чейин кыскартуу сунушталды
«Алтын глобус» сыйлыгынын жеңүүчүлөрү жарыяланды
Бүгүн Бишкекте XII «Ак илбирс-2025» улуттук кино сыйлыгын тапшыруу аземи өтөт
Садыр Жапаровго Санкт-Петербургда Лев Толстой атындагы тынчтык сыйлыгы ыйгарылды
Адабият күнүндө «Алтын калем» адабий сыйлыгы тапшырылды
Оштун мэри Өзбекстандын «Достук» ордени менен сыйланды
Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Мария Корин Мачадо тапшыруу аземине келген жок
Кыргызстандык кино оператор «Бриллиант көпөлөк» сыйлыгын жеңип алды
Актан Арым Кубаттын тасмасы ЮНЕСКОнун «азиялык Оскар» сыйлыгына ээ болду
Михай Эминеску атындагы сыйлык Султан Раев менен Карбалас Бакировго ыйгарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек? Айдоочулук күбөлүктү алмаштыруу: Бүгүнкү күндө эмнелерди билүү керек?
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды
Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт
Коюу тумандан улам &laquo;Манас&raquo; аба майданында төрт каттам токтотулду Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында төрт каттам токтотулду
23-январь, жума
10:42
Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолдогу кырсыктан бир аял каза болуп, үчөө жабыркады Бишкек-Нарын-Торугарт унаа жолдогу кырсыктан бир аял ка...
10:15
Ашуулардагы абал: Каттам бар, жолду кардан тазалоо иштери жүрүүдө
10:05
«Оскар» сыйлыгынын талапкерлери жарыяланды
09:50
Кыргызстандын мамлекеттик карызы 8,85 миллиард долларга жетти
09:32
Бүгүнкү доллардын курсу
22-январь, бейшемби
14:15
УКМК ири схеманын бетин ачты: 32 оорукананын имараты мыйзамсыз менчиктештирилген
13:41
Өзгөндө наристенин белине хижама жасалган. Бала чарчап калды
13:04
Гендердик теңчилик. ЖК мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды
12:48
Мурадил Жумадилде уулу: «Кесиптик бирликтердин каражаттары эми текке кетпейт»