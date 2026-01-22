14:54
УКМК ири схеманын бетин ачты: 32 оорукананын имараты мыйзамсыз менчиктештирилген

Жалал-Абад облусунда саламаттыкты сактоо объекттерин жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп берүү факысын аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди.

Маалыматка караганда, Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын, Базар-Коргон жана Кочкор-Ата шаарынын аймактык ооруканасынын аймагында жайгашкан 32 административдик имаратты жана 5 жер тилкесин мыйзамсыз ээликтен ажыратуу фактыларын аныктады.

Бул мүлктөр коммерциялык максаттарда — медициналык борборлор, дарыканалар, тез тамактануучу жай катары колдонулган.

Белгилей кетсек, мыйзамга ылайык, социалдык инфраструктура объектилери жеке менчикке өткөрүлүп берилбейт. Андан тышкары, Жер кодексинин 44-беренесине ылайык, имарат же курулма аларга бекитилген жер тилкесине болгон укуктан ажыратылбайт.

Мындан тышкары, бул мүлктөрдү жана жер тилкелерин узак мөөнөттүү ижарага алуу боюнча мыйзамсыз ээликтен ажыратуу жана пайдалануу мезгилинде бюджетке ижара акысы өтө төмөн болуп, мамлекет үчүн олуттуу каржылык жоготууларга алып келген.

Имараттар жана жер участоктору мамлекеттин менчигине кайтарылгандан кийин ижара шарттары кайра каралып, акысы бир топ көбөйүп, бюджеттин кирешелеринин бир топ өсүүсүн камсыз кылган.

Жүргүзүлгөн тергөө жана оперативдүү иш-чаралардын жыйынтыгында көрсөтүлгөн объектилер жана жер участоктору мамлекеттин менчигине кайтарылды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358883/
