УКМК Карагач токоюнун 11 гектарын мамлекетке кайтарды

Улуттук илимдер академиясынын мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти.

Маалыматка ылайык, буга чейин «Коррупция» беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн тергөө иштеринин натыйжасында, Бишкек шаарынын Дорожная көчөсүндө жайгашкан 11,2 гектар жер тилкеси мамлекеттин балансына алынды.

Тергөө жана ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө аныкталгандай, 1997-жылы Бишкек мэриясы Карагач токоюнун аймагынан Токой институтуна илимий изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн 11,2 гектар жер бөлүп берген. Бирок, кийинчерээк бул жер тилкеси тиешелүү мамлекеттик каттоо органдарына катталган эмес. Мындай мүчүлүштүктөн пайдаланган айрым кызмат адамдары жерди бир нече бөлүккө бөлүп, жеке жактарга сатып жиберишкен.

Учурда мамлекеттик каттоо органдарында тиешелүү жол-жоболор аяктап, аталган жер тилкеси баштапкы максаттуу багыты боюнча пайдалануу үчүн мамлекеттин балансына толугу менен өткөрүлдү.

УКМК мурда мыйзамсыз менчиктештирилген Улуттук илимдер академиясынын башка мүлктөрүн аныктоо жана мамлекетке кайтаруу боюнча ыкчам-тергөө иш-чараларын улантууда.
