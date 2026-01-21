10:47
Эрнис Кыязов Жапыкеев менен талаш-тартыштуу маектешүүдөн кийин УКМКга чакырылды

Журналист Эрнис Кыязов Сыймык Жапыкеев менен болгон талаш-тартыштуу маектешүүдөн кийин Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылган.  Бул тууралуу ал фейсбук баракчасына  жарыялады.

Кыязовдун айтуусуна караганда, баарлашуу бир жарым саат болгон. УКМК кызматкерлери жакшы маанайда сүйлөшүп, стабилдүүлүк болушу керектигин айтышкан.

Эске сала кетсек, Сыймык Жапыкеев маегинде жазуучу Чыңгыз Айтматовду «эч нерсеге арзыбайт», «шыктандырбайт» деп айткан. Бул коомчулуктун кеңири нааразычылыгын жараткан.

Мурдагы аткаминер ошондой эле улуу жазуучунун чыгармаларын окубаганын мойнуна алган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358649/
Кароо: 101
