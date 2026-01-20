09:41
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө суу өчөт. Тизме

Бүгүн, 20-январда саат 09:00дөн 02:00гө чейин Бишкек шаарынын айрым жерлеринде ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат.

Муниципалитеттен билдиришкендей, бул күнү төмөнкү аймактарда суу өчүрүлөт:

  • 3-кичи район;
  • 4-кичи район;
  • 5-кичи район;
  • 7-кичи район;
  • 8-кичи район;
  • 9-кичи район;
  • 10-кичи район.

Ошондой эле төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта суу болбойт:

Ч.Айтматов проспектиси — Абдрахманов көчөсү — Бакаев көчөсү — Масалиев проспектиси — Токтоналиев көчөсү — Ата-Түрк паркы — Ахунбаев көчөсү — Аламүдүн суусу — Түштүк чоң Чүй каналы — Байтик баатыр көчөсү — Ала-Арча суусу — Семетей көчөсү.

Суу өчүрүү Д-600 мм болгон түтүккө бурама тээктерди, Д-400 мм болгон 2 даана тосмону орнотуу жана Д-600 мм болгон суу өткөрмөнү Рысмендиев көчөсү, 1/1 аймагынан тышкары чыгаруу иштерине байланыштуу жүргүзүлөт.

Бишкек мэриясы жаралган убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мекемелерди, ошондой эле шаар тургундарын алдын ала ичүүчү суу камдап алууну өтүнөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358464/
Кароо: 88
Басууга
Теги
Бишкектин айрым райондорунда суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин борбордук бөлүгүндө суу өчөт. Даректер
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчөт
Дарегиңизди текшериңиз: Бишкектин чоң аймагында муздак суу болбойт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында муздак суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында таза суу берилбейт
Эң көп окулган жаңылыктар
Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды Эски айдоочулук күбөлүктөр кайсы мөөнөттөн кийин жараксыз болуп калаары айтылды
Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 1,5 сомго арзандады Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 1,5 сомго арзандады
Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83&nbsp;жылдыгын Бишкекте белгилешет Ленинград блокадасын жарып өтүүнүн 83 жылдыгын Бишкекте белгилешет
Бишкекте эт&nbsp;жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат Бишкекте эт жана башка социалдык маанилүү азыктардын баалары көзөмөлдөнүп жатат
20-январь, шейшемби
09:35
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:22
Молдова КМШдан чыгуу жараянын баштады
09:13
Жогорку Кеңеште кыргыз спортчуларынын стипендияларын көбөйтүү сунушталды
09:00
Кар, тоңголок муз, суук: Бишкектиктердин канчасы жаракат алганы айтылды
08:30
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө суу өчөт. Тизме
19-январь, дүйшөмбү
17:20
20-январга карата аба ырайы
16:42
Кыргызстанда КРВИ жана сасык тумоо кайрадан күч алууда
15:44
Транспорт министринин жаңы орун басары дайындалды