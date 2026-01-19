«Кара кыргыз» улуттук сериалын тартууга 35 миллион сом сарпталды. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин Илим, билим берүү, инновациялык өнүктүрүү, маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитетинин жыйынында айтылды.
Маданият министрлигинин өкүлдөрүнүн айтымында, мурда маалымат каражаттары 40 миллион сом сарпталганы тууралуу жалган маалымат таратышкан.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Марат Тагаевдин айтымында, биринчи бөлүмү УТРКда көрсөтүлгөн.
«Бирок, Кинематография департаменти кийинчерээк кийинки эпизоддорду көрсөтүүгө убактылуу тыюу салды. Бул көрсөтүү учурунда табылган бир нече техникалык каталардан улам болду. Комиссия түзүлдү жана бардык көйгөйлөр оңдолгондон кийин, сериал эфирге кайтарылат», — деп кошумчалады ал.
Депутат Болот Сагынаев «Кыргызфильм» көптөгөн тасмаларды тартып, аларга миллиондогон сом сарптаарын белгиледи.
«Алардын айрымдары натыйжалуу экенин далилдеген жок. Биз бүгүнкү күндө кинодо ийгиликке жетип жаткан жеке продюсердик студиялар менен мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү өнүктүрүүбүз керек. Алар «Кыргызфильмдин» баасынан бир аз гана баада буйрутма менен тасмаларды тарта алышат», — деп кошумчалады ал