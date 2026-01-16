11:36
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Кыргызча

Бишкектин айрым райондорунда суу өчүрүлөт

20-январда саат 09:00дөн 02:00гө чейин Бишкек шаарынын айрым турак жайларында, социалдык мекемелеринде ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти.

Маалыматка ылайык, суу 3-кичи районунда, 4-кичи районунда, 5-кичи районунда, 7-кичи районунда, 8-кичи районунда, 9-кичи районунда жана 10-кичи районунда өчүрүлөт.

Ошондой эле төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакта Ч.Айтматов проспектиси — Абдрахманов көчөсү — Бакаев көчөсү — Масалиев проспектиси — Токтоналиев көчөсү — Ата-Түрк паркы — Ахунбаев көчөсү — Аламүдүн дарыясы — Түштүк чоң Чүй каналы — Б.Баатыр көчөсү — Ала-Арча дарыясы — Семетей көчөлөрүндө да өчүрүлөт.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

Муниципалитет жаралган убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мекемелерди, ошондой эле шаар тургундарын алдын-ала ичүүчү суу камдап алууну өтүнөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/358109/
Кароо: 75
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин борбордук бөлүгүндө суу өчөт. Даректер
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу өчөт
Дарегиңизди текшериңиз: Бишкектин чоң аймагында муздак суу болбойт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында муздак суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында таза суу берилбейт
Бишкектин айрым жерлеринде суу берилбейт
Эң көп окулган жаңылыктар
Рамазан &minus;2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат? Рамазан −2026: Кыргызстанда ыйык Орозо айы качан башталат?
ТИМ: &laquo;АКШнын жаңы виза талаптары бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болууда&raquo; ТИМ: «АКШнын жаңы виза талаптары бизнестин өнүгүшүнө тоскоол болууда»
Мальтада 48&nbsp;жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду Мальтада 48 жаштагы кыргыз аял сууга чөгүп, каза болду
Бишкектин Жылуулук электр борбору штаттык режимде иштеп жатат Бишкектин Жылуулук электр борбору штаттык режимде иштеп жатат
16-январь, жума
11:18
Өзбекстандан ташылып келген мал тузу Кыргызстанга киргизилген жок Өзбекстандан ташылып келген мал тузу Кыргызстанга кирги...
11:06
Бишкектин айрым райондорунда суу өчүрүлөт
10:39
Окуучуга кол көтөргөн. Министрлик жеке көзөмөлгө алып, териштирүү башталды
10:17
Былтыр Бишкектеги тамактануу жайларына 23,3 миллион сом айып пул салынган
10:09
Бишкектеги массалык уулануу. 23 жабырлануучу медициналык жардамга кайрылды