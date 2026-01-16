10:01
Бишкекте массалык түрдө тамак-аштан уулануу. Тез татым жайы жабылды

24.kg
Фото 24.kg. Бишкектеги кафеде ондон ашык адам ууланды.

Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти 24.kg басылмасына Бишкекте болгон массалык тамак-аштан уулануу окуясы боюнча комментарий берди.

Департаменттин маалыматы боюнча, жалпысынан 17 адам ууланган, анын ичинде төрт бала бар. Он үч адам ооруканага жаткырылып, стационардык дарыланууда, калгандары амбулатордук жардам алып жатышат.

Алдын ала эпидемиологиялык иликтөөнүн жыйынтыгында жабырлануучулар уулануунун алгачкы белгилерин 15-январда күндүн ар кайсы убагында байкашканы аныкталган. Алар Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына медициналык жардамга кайрылышкан. Бардык жабырлануучулар зарыл болгон медициналык жардам алып, лабораториялык текшерүү үчүн клиникалык үлгүлөр алынган.

Эпидемиологиялык белгилерге ылайык, жабырлануучулардын баары шаурма жешкен.

Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл борборунун адистери тамактануу жайын пландан тышкаркы текшерүүдөн өткөрүштү. Лабораториялык текшерүү үчүн ингредиенттердин үлгүлөрү, ашкана идиштеринен жана жабдууларынан алынган тампондор жана даяр продукциянын калдыктары алынды. Кафе кызматкерлери ичеги-карын ооруларынын козгогучтарына текшерилди.

Үч эреже бузуу жөнүндө протокол түзүлдү. Эреже бузуулар жөнүндө кодекстин 80, 214-беренелеринин 1-бөлүгүнүн жана 214-беренелеринин 5-бөлүгүнүн 214-беренелери боюнча жалпысынан 41 миң сом өлчөмүндөгү үч айып пул салынды.

Мекеменин жетекчисине 15-январдан тартып тез татым жайын жабуу боюнча санитардык буйрук чыгарылды жана павильон жабылды.

 Эпидемиологиялык иликтөө жүрүп жатат. Лабораториялык текшерүүлөрдүн жыйынтыктары чыкканда кошумча маалымат берилет.
