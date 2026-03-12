Бишкектеги массалык тамак-аштан уулануудан жабыркагандардын саны 20га жетти

Массалык тамак-аштан уулануудан улам Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында жыйырма адам дарыланып жатат. Бул тууралуу 24.kg агенттигине оорукананын башкы дарыгери Гүлжигит Аалиев билдирди.
Анын айтымында, 19 адам ооруканага жаткырылган, дагы бири амбулатордук дарыланууга алынды.
«Жабырлануучулардын абалы орточо. Бир бейтап, 34 жаштагы адам оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Анын абалы бир аз жакшырды, текшерүүдөн кийин аны палатага которуу же которбоону чечебиз», — деди Гүлжигит Аалиев.
Бардык жабырлануучулар зарыл болгон дарылануудан өтүп жатышат.
Мурда оорулуулар «Буффет» ашканасында даярдалган тамак-ашты жегени кабарланган.
Санитардык-эпидемиологиялык кызматтын адистери мекемени пландан тышкаркы текшерүүдөн өткөрүп, лабораториялык аныктоо үчүн тамак-аштын үлгүлөрүн алышкан.
Аныкталган эреже бузуулар боюнча акт түзүлдү. 23 миң сом айып пул салынып, 11-марттан баштап ашкананын ишин убактылуу токтотуу жөнүндө буйрук чыгарылды.