ЖК депутаты Дастан Бекешев ботаникалык бакчада футбол аянтча курууга каршы чыкты

Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев парламенттик жыйында Гареев атындагы ботаникалык бакчаны футболдон бөлүү зарылдыгы жөнүндө сөз сүйлөп, анын улуттук маанисин баса белгиледи.
Депутаттын айтымында, Кыргызстанда эки гана ботаникалык бак бар: бири Бишкекте (Горький жана Ахунбаев көчөлөрүндө жайгашкан) жана бири Нарында. Ал президентке кайрылып, ботаникалык бактарда уникалдуу өсүмдүктөр бар экенин эске алуу менен мындай демилгелерге тыюу салууну суранды.
«2022-жылы ботаникалык бактарды сактоо жана өнүктүрүү чаралары тууралуу» атайын токтом кабыл алганбыз. Токтомдо ботаникалык бактарды өнүктүрүү жолдору көрсөтүлгөн. Бизде болсо футбол талаасын курганы жатышат. Мен футболду өнүктүрүүнү колдойм. Бирок ботаникалык бакта эмес. Бул бак бишкектиктерге эле керек эмес, жалпы Кыргызстанга керек. Бүгүн ботаникалык бакка адамдар сейилдегени, эс алганы келишет. Бизде футбол аянттары үчүн жер толтура. Президенттен да буга көңүл буруусун суранам. Ал жакта футбол талаасынын кереги жок«, — деди Дастан Бекешев.
Эске салсак, 1938-жылы негизделген «Ботаникалык бак» институтунун жалпы аянты 170 гектар. Анын 150 гектары Иса Ахунбаев көчөсүндө, 20 гектары Максим Горький көчөсүндө жайгашкан. Горький көчөсүндөгү бөлүгү буга чейин реконструкцияланган.