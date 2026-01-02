17:15
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Майлуу-Суу лампа заводу: Министрлер кабинетинин көчмө жыйынында эмне чечилди?

Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары — суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаевдин жетекчилиги алдында Жалал-Абад облусунда «Майлуу-Суу лампа заводу» ачык акционердик коомунун маселелерине байланыштуу жеринде көчмө жыйын болуп өттү.

Президент Садыр Жапаровдун ыкчам тапшырмасынын негизинде өткөрүлгөн отурумга тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, заводдун жетекчилиги жана кызматкерлери катышты.

Отурумдун жүрүшүндө ишкананын учурдагы абалы, өндүрүштүн көлөмү, кызматкерлердин эмгек акысы, социалдык маселелер жана заводду сактап калуу боюнча келечектеги иш-аракеттер талкууланды. Ишкана кызматкерлери тарабынан өндүрүштүн кыскарышы, эмгек акынын кечиктирилиши жана жумушсуз калуу коркунучу боюнча тынчсыздануулары айтылды.

Ага ылайык, завод кызматкерлерине төлөнбөй келген акыркы үч айлык эмгек акыны төлөө боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан тиешелүү тескеменин долбоору даярдалып, ошондой эле инвестор тартуу багытында тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатканы белгиленди.

Өндүрүш толук жанданганга чейин заводдун кызматкерлери убактылуу эмгек акы сакталбаган өргүүгө чыгарылары маалымдалды. Өз каалоосу менен жумуштан кетүүнү каалаган кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык компенсациялар төлөнүп берилээри кошумчаланды.

Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев заводдун ишин жандандыруу максатында атайын жумушчу топ түзүлөөрүн, өндүрүштү диверсификациялоо жана жаңы багыттарды ачуу боюнча талдоо жүргүзүлөрүн билдирди. Ал ошондой эле кызматкерлердин айлык маяналары 2026-жылдын январь айынын аягына чейин толук төлөнөөрүн билдирди.

 Мындан тышкары, заводдун башкаруу системасын жакшыртуу максатында Эсептөө палатасы тарабынан ишкананын каржылык жана башкаруучулук ишмердүүлүгүнө комплекстүү баа берилери маалымдалды.

Минкаб төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев учурда заводдо чыгарылып жаткан лампаларды (лампа накаливания) өндүрүү токтотуларын айтып, мындай продукция дүйнө жүзүндө колдонулбай калганын белгиледи.

Азыркы учурда Майлуу-Суу лампа заводунда айнек идиштеринин бир канча түрү өндүрүлөт (стеклотара, бөтөлкө, банка, светодиодная лампа).

Белгилей кетсек, Майлуу-Суу шаарында жайгашкан бул Майлуу-Суу лампа заводу 1964-жылдан тартып курулуп иштеп баштаган. Азыркы убакытка чейин заводдун иш алып баруусунда башкаруу формасын уюштурууда мамлекеттик ишкана, акционердик коом, жоопкерчилиги чектелген коом болуп бир нече жолу өзгөрүлгөн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356944/
Кароо: 73
Басууга
Теги
Былтыр Кыргызстандагы спортту каржылоого 2,5 миллиард сом бөлүндү
2026-жылы Кыргызстанда 36 жаңы мектеп курулат
Кыргызстандын 2026-жылга карата консолидацияланган бюджети 843 млрд сомдон ашат
Адылбек Касымалиев: «Социалдык бюджеттен өнүктүрүү багытына өттүк»
Кыргызстанда бирдиктүү мамлекеттик egov.kg порталы ишке киргизилди
Кыргызстандын консолидацияланган бюджети биринчи жолу 1 триллион сомдон ашты
Жалал-Абад облусунда гипсокартон өндүрүүчү завод ачылды
Адылбек Касымалиев Бундестагдын депутаттары менен кызматташууну талкуулады
Министрлер кабинети «Учкун» ААКсын стратегиялык объектилердин тизмесине киргизди
Адылбек Касымалиев Берлинге иш сапары менен барат
Эң көп окулган жаңылыктар
Жаңы жылдык майрамда Кыргызстандын энергетиктери штаттык режимде иштейт Жаңы жылдык майрамда Кыргызстандын энергетиктери штаттык режимде иштейт
Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары
Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек? Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек?
31-декабрга карата аба ырайы 31-декабрга карата аба ырайы
2-январь, жума
16:45
2025-жылы дүйнө жүзү боюнча 128 журналист каза болот 2025-жылы дүйнө жүзү боюнча 128 журналист каза болот
16:40
Майлуу-Суу лампа заводу: Министрлер кабинетинин көчмө жыйынында эмне чечилди?
15:08
Мохамед Салах «Рома» клубуна өтөбү?
14:43
Чүйдө өспүрүмдү сүзүп, качып кеткен айдоочу кармалды
14:19
Пабло Пикассонун бир миллион еврого бааланган сүрөтү лотереяга коюлат