11:23
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Кыргызча

Улуттук стратегикалык демилгелер институтуна жаңы жетекчи дайындалды

Шумкарбек Адилбек уулу Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу Президенттик администрациядан билдиришти.

Мурда ушул орунду ээлеп келген Аяз Баетовго алгачкы алты айлык мөөнөткө Министрлер кабинетинин орун басары кызматы берилгендиктен, ал институттун директорлук милдеттеринен бошотулган.

Шумкарбек Адилбек уулу буга чейин институт директорунун орун басары болуп эмгектенген.

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы. Улуттук стратегикалык демилгелер институтуна жаңы директор дайындалды

Улуттук институт мамлекеттик башкаруунун системасында стратегиялык чечимдерге аналитикалык жана эксперттик колдоо көрсөтүүчү профилдик түзүм катары маанилүү ролду ойнойт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356893/
Кароо: 84
Басууга
Теги
Аяз Баетовдун МинКаб төрагасынын орун басары кызматындагы мөөнөтү узартылды
ЖК Гүлзат Исаматованы илим министри кызматына дайындоого макулдук берди
Аманкан Кенжебаев Оштогу президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды
Нариман Түлеевдин күйөө баласы Ноокат районунун акими болуп дайындалды
Эрлан Догдурбеков ЭлТРдин башкы директору болуп кайрадан дайындалды
Ош шаарынын мэринин жаңы орун басары дайындалды
Зарина Чимирова Токмок шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы болду
Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театрына жаңы жетекчи келди
Албина Имашова Кыргыз драма театрынын көркөм жетекчиси болуп дайындалды
Асылбек Жеңишбек Баткен облусунун Лейлек районунун акими болуп дайындалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек? Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек?
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26&nbsp;миң долларын тартып алган Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды
30-декабрга карата аба ырайы 30-декабрга карата аба ырайы
1-январь, бейшемби
11:19
2025-жылдагы Чемпиондор Лигасынын эң мыкты бомбардири аталды 2025-жылдагы Чемпиондор Лигасынын эң мыкты бомбардири а...
10:42
Улуттук стратегикалык демилгелер институтуна жаңы жетекчи дайындалды
10:07
Иранда массалык нааразылык акциялары уланууда: Бир нече студент камакка алынды
09:45
Бүгүнкү доллардын курсу
09:20
Тигүүчүлөр жана зергерлер үчүн салык жеңилдеди. Президент мыйзамга кол койду