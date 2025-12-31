Кыргызстан өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү боюнча ЕАЭБде алдыда турат

ЕАЭБдин маалыматы боюнча, Кыргызстан өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү боюнча Евразия экономикалык биримдигинде дагы бир жолу алдыда келатат. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясы билдирди.
Маалыматка ылайык, ЕАЭБ өлкөлөрүндө өнөр жай өндүрүшү ушул жылдын январынан октябрына чейин 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,3 пайызга өскөн.
Биримдиктин үч өлкөсүндө өсүш байкалган: Кыргызстан (9,8 пайыз), Казакстан (7,3 пайыз) жана Россия (1 пайыз).
Ошол эле учурда, өндүрүш өндүрүшү 2,9 пайызга өскөн, деп билдирди Евразия экономикалык комиссиясы.