10:16
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Кыргызча

Кыргызстан өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү боюнча ЕАЭБде алдыда турат

ЕАЭБдин маалыматы боюнча, Кыргызстан өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү боюнча Евразия экономикалык биримдигинде дагы бир жолу алдыда келатат. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясы билдирди.

Маалыматка ылайык, ЕАЭБ өлкөлөрүндө өнөр жай өндүрүшү ушул жылдын январынан октябрына чейин 2024-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,3 пайызга өскөн.

Биримдиктин үч өлкөсүндө өсүш байкалган: Кыргызстан (9,8 пайыз), Казакстан (7,3 пайыз) жана Россия (1 пайыз).

Ошол эле учурда, өндүрүш өндүрүшү 2,9 пайызга өскөн, деп билдирди Евразия экономикалык комиссиясы.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/356755/
Кароо: 84
Басууга
Теги
ЕАЭБ ичиндеги эсептешүүлөрдө улуттук валюталардын үлүшү 93 пайызга чейин өстү.
ЕАЭБ өлкөлөрүнө товар экспорттоодо керек болгон 7 документ. Тизме
ЕАӨКтүн жыйынынын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду
Мен Москвага кайтышым керек. Михаил Мишустин ЕАЭБ саммитинен эрте чыгып кетти
ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ болот
ЕАЭБ өлкөлөрүнүн борбор шаарларынын арасында эң төмөн айлык акы Бишкекте
Торугарт көзөмөлдөө-өткөрүү пунктун ачууга даярдык көрүлүүдө
Экспорт. 102 ишкана продукцияларын ЕАЭБге аймагына сата алат
ЕАЭБ өлкөлөрүнөн декларациясыз 100 миң долларга чейин чыгарууга уруксат берилди
Президенттерден селфи. ЕАЭБтин жыйынында өлкө лидеринин чогуу сүрөтү жарыяланды
Эң көп окулган жаңылыктар
Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек? Мигранттарга каржы сабаттуулук: Акчаны кантип туура сактоо жана которуу керек?
Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылды
Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26&nbsp;миң долларын тартып алган Бишкекте УКМКнын жасалма кызматкери ишкердин 26 миң долларын тартып алган
&laquo;Кумтөр&raquo; ишканасы 2025-жылы 124 миллиард сомдон ашык киреше тапты «Кумтөр» ишканасы 2025-жылы 124 миллиард сомдон ашык киреше тапты
31-декабрь, шаршемби
10:05
Ажылык −2026: Медициналык жана транспорттук камсыздоо маселелери талкууланды Ажылык −2026: Медициналык жана транспорттук камсыздоо м...
09:45
Бүгүнкү доллардын курсу
09:20
Кыргызстан өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү боюнча ЕАЭБде алдыда турат
09:00
Бүгүн Бишкектин Ала-Тоо аянтында Жаңы жылдык концерт болот
08:45
Аяз Баетовдун МинКаб төрагасынын орун басары кызматындагы мөөнөтү узартылды
30-декабрь, шейшемби
17:10
31-декабрга карата аба ырайы
16:18
Опера жана балет театрынын январь айындагы жаңы жылдык репертуары