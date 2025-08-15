14:19
Кыргызча

Мен Москвага кайтышым керек. Михаил Мишустин ЕАЭБ саммитинен эрте чыгып кетти

Орусиянын премьер-министри Чолпон-Атада өтүп жаткан Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынан эрте чыгып кетти.

«Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Ошол эле учурда кечирим сурайм. Мен Москвага кайтып келишим керек. Бүгүн Аляскада Россия менен АКШнын президенттеринин катышуусунда саммит болорун билесиңер, мен Орусияда болушум керек», — деди ал катышуучуларга.

Эске сала кетсек, бүгүн, 15-августта жергиликтүү убакыт боюнча болжол менен саат 11:00дө (Бишкек убактысы боюнча 1:00) Эльмендорф-Ричардсон биргелешкен аскер базасынын имараттарынын биринде Россия Федерациясынын жана Америка Кошмо Штаттарынын лидерлеринин жолугушуусу пландалган.

Алгач Владимир Путин менен Дональд Трамп котормочулар менен жекеме-жеке сүйлөшөт. Андан соң делегациялардын курамында сүйлөшүүлөр жүрөт.

Аляскада Россия Федерациясы менен АКШ Украинанын айланасындагы кырдаалды жөнгө салуу маселеси боюнча мунаса табууга аракет кылышат.
