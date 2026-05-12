Май айында көл жана суу сактагычтардан миңдеген метр тор чыгарылды

Май майрамдары учурунда Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору рейддик иш-чараларды өткөрүштү. Бул тууралуу КР Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, 1-майдан 10-майга чейин республика боюнча 125 рейддик иш-чара өткөрүлүп, экологиялык коопсуздук багытында 137 мыйзам бузуу фактысы аныкталды.
«Ал эми жыл башынан бери инспекторлор тарабынан жалпы 46 300 метр эски синтетикалык тор жана 1 060 кг таштанды суу түбүнөн тазаланды. Мыйзамсыз балык уулоого каршы күрөштүн алкагында жалпы 416 658 сом өлчөмүндө айып пул жана доо өндүрүлдү», — деп айтылат маалыматта.
Белгиленгендей, бул иш-чаралар президенттин балык уулоого жана синтетикалык торлорду колдонууга тыюу салган жарлыктарын аткаруунун алкагында жүргүзүлүүдө.