12:20
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Кыргызча

Май айында көл жана суу сактагычтардан миңдеген метр тор чыгарылды

Май майрамдары учурунда Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын инспекторлору рейддик иш-чараларды өткөрүштү. Бул тууралуу КР Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 1-майдан 10-майга чейин республика боюнча 125 рейддик иш-чара өткөрүлүп, экологиялык коопсуздук багытында 137 мыйзам бузуу фактысы аныкталды.

10 күндүн ичинде Ысык-Көл, Соң-Көл көлдөрүнөн, Токтогул, Орто-Токой жана Киров суу сактагычтарынан жалпысынан 9 миң метрге жакын мыйзамсыз тор жана 300 кг таштанды чыгарылды.

«Ал эми жыл башынан бери инспекторлор тарабынан жалпы 46 300 метр эски синтетикалык тор жана 1 060 кг таштанды суу түбүнөн тазаланды. Мыйзамсыз балык уулоого каршы күрөштүн алкагында жалпы 416 658 сом өлчөмүндө айып пул жана доо өндүрүлдү», — деп айтылат маалыматта.

Белгиленгендей, бул иш-чаралар президенттин балык уулоого жана синтетикалык торлорду колдонууга тыюу салган жарлыктарын аткаруунун алкагында жүргүзүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/373444/
Кароо: 102
Басууга
Теги
Бишкекте Комсомол көлү ачылды
Жаратылыш министрлиги 2023-жылы мыйзам бузуулар үчүн 3,4 миллион сом өндүргөн
Эдил Байсалов: Ботаникалык багы жаратылышка суктануучу жайга айланат
Ош облусунда 2 миң 313 турак жай ар кандай жаратылыш кырсыктарынан корголду
Өлкөдө катталган өлүмдүн 14 пайызы айлана-чөйрөнүн булганышынан улам болууда
Дрондун жардамы менен браконьерлерге жана зыянкечтерге каршы күрөш жүргүзүлөт
Кыргызстанда 18 көлдүн жарып кетүү коркунучу бар
Эң көп окулган жаңылыктар
Орунбеков &laquo;Жунда&raquo; заводдо кытайлык жумушчулар тууралуу видеого түшүндүрмө берди Орунбеков «Жунда» заводдо кытайлык жумушчулар тууралуу видеого түшүндүрмө берди
Бишкекте 9-майда жана &laquo;Өлбөс полк&raquo; жүрүшү учурунда дрон учурууга тыюу салынды Бишкекте 9-майда жана «Өлбөс полк» жүрүшү учурунда дрон учурууга тыюу салынды
Кыргызстанда улуттук киного арналган &laquo;Сынчы&raquo; медиаплатформасы ачылды Кыргызстанда улуттук киного арналган «Сынчы» медиаплатформасы ачылды
ӨКМ башчысы Жалал-Абад, Ош&nbsp;облустарындагы селден жабыркаган аймактарга барды ӨКМ башчысы Жалал-Абад, Ош облустарындагы селден жабыркаган аймактарга барды
12-май, шейшемби
11:55
Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президенти болуп шайланды Адылбек Касымалиев Кыргыз футбол биримдигинин президент...
11:43
Кеминде 1,7 миллиард сомго заманбап канаттуулар комплекси курулат
11:04
Май айында көл жана суу сактагычтардан миңдеген метр тор чыгарылды
10:26
Бишкекте «Арашан» койлорунун көргөзмөсү өттү
10:15
Тегеран Нобель сыйлыгынын лауреаты Наргес Мохаммадини абактан чыгарды