ЕАӨКтүн жыйынынын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду

Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду.
Тизме:
Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2025-жылдын 14-январындагы № 6 «Евразиялык экономикалык бирликке мүчө мамлекеттердин бажы органдарынын товарлардын классификациясы боюнча кабыл алынган алдын ала чечимдеринин жыйнагын түзүү» жалпы процессин ишке ашыруунун эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомун жокко чыгаруу тууралуу" буйругу;
«Евразия экономикалык биримдигинин алкагында товарлардын жалпы биржалык (уюшкан) рыногунда биржалык сооданы өнүктүрүү программасын бекитүү тууралуу» чечим;
«2024-жылга карата Евразия экономикалык комиссиясынын трансчек аралык рыноктордогу атаандаштыктын абалы жана аларда жалпы атаандаштык эрежелерин бузууну болтурбоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө жылдык отчету жөнүндө» тескеме;
«2024-2026-жылдарга Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин макулдашылган (макулдашылган) транспорт саясатын ишке ашыруунун негизги багыттарын жана этаптарын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планына («Жол картасы») өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» тескеме;
«2024-жылга Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин бюджеттеринин ортосунда ташып келүү бажы алымдарынын суммаларын которуу жана бөлүштүрүү жөнүндө» тескеме;
«Евразия экономикалык биримдигинин алкагында дары каражаттарынын жалпы рыногун өнүктүрүү концепциясы жөнүндө» тескеме;
«Евразия экономикалык биримдигинин алкагында медициналык буюмдардын жалпы рыногун өнүктүрүү концепциясы жөнүндө» тескеме;
«Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин мүчөлүгүнө талапкерди Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кароосуна киргизүү жөнүндө» тескеме;
«Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын мүчөлүгүнө талапкерди Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кароосуна киргизүү жөнүндө» тескеме;
"Евразиялык Өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынын өткөрүү убактысы жана орду жөнүндө тескеме.