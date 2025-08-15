15:54
ЕАӨКтүн жыйынынын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду

Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду.

Тизме:

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2025-жылдын 14-январындагы № 6 «Евразиялык экономикалык бирликке мүчө мамлекеттердин бажы органдарынын товарлардын классификациясы боюнча кабыл алынган алдын ала чечимдеринин жыйнагын түзүү» жалпы процессин ишке ашыруунун эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомун жокко чыгаруу тууралуу" буйругу;

«Евразия экономикалык биримдигинин алкагында товарлардын жалпы биржалык (уюшкан) рыногунда биржалык сооданы өнүктүрүү программасын бекитүү тууралуу» чечим;

«2024-жылга карата Евразия экономикалык комиссиясынын трансчек аралык рыноктордогу атаандаштыктын абалы жана аларда жалпы атаандаштык эрежелерин бузууну болтурбоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө жылдык отчету жөнүндө» тескеме;

«2024-2026-жылдарга Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин макулдашылган (макулдашылган) транспорт саясатын ишке ашыруунун негизги багыттарын жана этаптарын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планына («Жол картасы») өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» тескеме;

«2024-жылга Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин бюджеттеринин ортосунда ташып келүү бажы алымдарынын суммаларын которуу жана бөлүштүрүү жөнүндө» тескеме;

«Евразия экономикалык биримдигинин алкагында дары каражаттарынын жалпы рыногун өнүктүрүү концепциясы жөнүндө» тескеме;

«Евразия экономикалык биримдигинин алкагында медициналык буюмдардын жалпы рыногун өнүктүрүү концепциясы жөнүндө» тескеме;

«Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин мүчөлүгүнө талапкерди Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кароосуна киргизүү жөнүндө» тескеме;

«Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын мүчөлүгүнө талапкерди Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кароосуна киргизүү жөнүндө» тескеме;

"Евразиялык Өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынын өткөрүү убактысы жана орду жөнүндө тескеме.
