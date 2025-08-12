15:37
Кыргызча

ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ болот

ЕАЭБ жалпы валюта рыногуна ээ болот. Бул тууралуу Кыргызстандын Экономика жана коммерция министрлигинин ЕАЭБ координациясы бөлүмүнүн башчысы Элимбек Каныбек уулу билдирди.

Ал белгилегендей, бул маселе Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин Чолпон-Атадагы жыйынында талкууланат.

Долбоор 2030-жылга пландаштырылган.

Экономисттин айтымында, жалпы биржа базары — бул ишканалар, ишканалар, айыл чарба сектору жана соода компаниялары товарларды ачык-айкын эрежелер боюнча дүңүнөн сатып, сатуучу уюшкан аянтча болуп саналат.

«Жалпы биржаны ишке киргизүү ЕАЭБдин бардык өлкөлөрү үчүн бирдей эрежелерди, ачык-айкын бааларды түзөт, анткени, мисалы, кыргызстандык дыйкан менен орусиялык сатып алуучу кандай соода жүргүзгөнүн ар бир адам көрүп турат. Боз схемалардын саны азаят, анткени соода расмий түрдө катталат, улуттук валюталарды колдонууга дагы мүмкүнчүлүктөр ачылат», — деп кошумчалады Элимбек Каныбек уулу.

Эске сала кетсек, Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин өкмөт башчылары 14-15-августта Чолпон-Ата шаарында чогулуп, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өтөт.
