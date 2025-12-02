10:38
Бишкек мэри жаңы жылдык кече уюштурууга, белек берүүгө тыюу салды

Бишкек мэри Айбек Жунушалиев түзүмдүк бөлүмдөрдүн бардык өкүлдөрүнө жетекчилерине жаңы жылдык белектер үчүн акча чогултууга тыюу салууну тапшырды. Бул тууралуу борбор калаанын басма сөз кызматы билдирди.

«Кээде биз жетекчинин биздин орун басарыбызга же мэриянын кеңсесине баштыкка акча чогултуп жатканын угабыз. Сураныч, бардык кызматкерлерге кабарлаңыз: эгер кимдир бирөө жаңы жылдык белек берүү үчүн бир тыйын чогултса, ал жетекчи ошол эле күнү жумуштан алынышы керек. Мен мындай баштык менен жүргөн жетекчилерди көргүм келбейт», — деп эскертти мэр.

Мындан тышкары аларга корпоративдик иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынганын эскертти. «Эгер кимдир бирөө кече өткөргүсү келсе жана анын акчасы көп болсо, анда ал башка өлкөлөргө барып, ал жерде өткөрүшү керек», — деди Айбек Жунушалиев.
