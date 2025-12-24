11:58
Кыргызстанда электрондук тамекилерди импорттоого убактылуу тыюу салынды

Кыргызстан электрондук тамекилерди импорттоого убактылуу тыюу салды. Кабыл алынган чечимге ылайык, Министрлер Кабинети Кыргыз Республикасына төмөнкү товарларды импорттоого алты айга убактылуу тыюу салды:

  • ЕАЭБдин HS коду 2404 12 000 0 боюнча классификацияланган бир корпустагы никотин суюктугун камтыган электрондук тамекилер жана никотин жеткирүү системалары;
  • Электрондук тамекилерде колдонуу үчүн арналган картридждердеги, бактардагы жана башка идиштердеги никотин камтыган суюктуктар, ошондой эле ЕАЭБдин HS коду 2404 12 000 0 боюнча классификацияланган.

Токтомго Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду жана расмий жарыялангандан он беш күндөн кийин күчүнө кирет.

Анын аткарылышын көзөмөлдөө Бажы кызматына жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чек ара кызматына жүктөлдү. Ошондой эле тыюу салынган товарларды мыйзамсыз импорттоонун алдын алуу милдети тапшырылды.
