11:23
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Кыргызча

Кыргызстан Вьетнам менен Грецияга тамеки азыктарын экспорттойт

Акыркы жылдары Ноокат району тамеки экспортуна өзгөчө көңүл буруп, анын көлөмүн бир топ көбөйттү. Натыйжада Кыргызстандан Вьетнамга, Грецияга, Россияга жана Казакстанга тамеки азыктарын экспорттоо туруктуу өсүшкө ээ болду. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди.

Ноокат районундагы ишканалардын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча «Дайыма жалбырактуу тамеки» ЖАКсы Вьетнамга: 2023-жылы — 29,3 тонна, 2024-жылы — 60 тонна табигый тамеки экспорттогон.

ЖЧК BAEK Грецияга ферменттелген тамеки экспорттогон: өткөн жылы — 154 тонна, 2025-жылы — 170 тонна.

Мындан тышкары, тамеки калдыктарын экспорттоонун олуттуу көлөмү катталган: 2024-жылы — 8 тонна Казакстанга жана 561 тонна Россияга, 2025-жылы — 378,4 тонна Россия Федерациясына жана 97 тонна Казакстан Республикасына жөнөтүлгөн.

Бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасынын тамеки өнөр жай ишканаларынын өсүп жаткан экспорттук потенциалын көрсөтүп турат. Европа жана Азия өлкөлөрүнө белгиленген туруктуу экспорт аймактагы ишкердикти жана айыл чарбасын өнүктүрүүгө чоң салым кошууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339117/
Кароо: 73
Басууга
Теги
Электрондук тамеки колдонгондор үчүн айып 10 миң сомго чейин кыскартылды
Аламүдүн базарында 12 миң даанага жакын контрафакттык тамекилер алынды
«Берекет Универсал» соода комплексинде контрафакттык тамекилер табылды
Караколдо 9-класстын окуучусу өз өмүрүн кыйды. Ал ата-энеси менен уруша кеткен
Ош облусунда аткезчилик менен ташылып бара жаткан тамеки продукциясы табылды
Казакстанга аткезчилик жолу менен ташылып бараткан тамеки продукциясын табышты
Бишкекте 13-15 жаштагы мектеп окуучуларынын 21 пайызы кальян чегишет
Баткендеги тамеки заводу быйылкы жылы 3000 тонна продукция алууну пландоодо
Кызыл-Кыяда тамеки иштетүүчү ишкана кайра жанданат
Депутаттар тамекинин баасын көтөрүүнү сунуштоодо
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү.Эмнелер талкууланды? Садыр Жапаров Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү.Эмнелер талкууланды?
Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду Кыргызстандын түштүгүндө түндө жер титирөө болду
Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда газ болбойт Бүгүн Бишкектин айрым райондорунда газ болбойт
Бишкек ысык бойдон калууда. 11-13-августка карата аба ырайы Бишкек ысык бойдон калууда. 11-13-августка карата аба ырайы
11-август, дүйшөмбү
11:16
Кыргызстандын ЖОЖдоруна төрт турда 27,5 миң абитуриент кабыл алынды Кыргызстандын ЖОЖдоруна төрт турда 27,5 миң абитуриент...
10:54
Кыргызстан Вьетнам менен Грецияга тамеки азыктарын экспорттойт
10:44
Кыргызстандын ЖОЖдорунда абитуриенттерди кабыл алуунун акыркы туру башталды
10:30
Ороктогу өрттүн аянты 100 гектарга жакын болгон
10:16
Кыргызстандык мектеп окуучусу IOAI эл аралык олимпиадада коло медалга ээ болду