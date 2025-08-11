Кыргызстан Вьетнам менен Грецияга тамеки азыктарын экспорттойт

Акыркы жылдары Ноокат району тамеки экспортуна өзгөчө көңүл буруп, анын көлөмүн бир топ көбөйттү. Натыйжада Кыргызстандан Вьетнамга, Грецияга, Россияга жана Казакстанга тамеки азыктарын экспорттоо туруктуу өсүшкө ээ болду. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди.
Ноокат районундагы ишканалардын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча «Дайыма жалбырактуу тамеки» ЖАКсы Вьетнамга: 2023-жылы — 29,3 тонна, 2024-жылы — 60 тонна табигый тамеки экспорттогон.
ЖЧК BAEK Грецияга ферменттелген тамеки экспорттогон: өткөн жылы — 154 тонна, 2025-жылы — 170 тонна.
Мындан тышкары, тамеки калдыктарын экспорттоонун олуттуу көлөмү катталган: 2024-жылы — 8 тонна Казакстанга жана 561 тонна Россияга, 2025-жылы — 378,4 тонна Россия Федерациясына жана 97 тонна Казакстан Республикасына жөнөтүлгөн.
Бул көрсөткүчтөр Кыргыз Республикасынын тамеки өнөр жай ишканаларынын өсүп жаткан экспорттук потенциалын көрсөтүп турат. Европа жана Азия өлкөлөрүнө белгиленген туруктуу экспорт аймактагы ишкердикти жана айыл чарбасын өнүктүрүүгө чоң салым кошууда.