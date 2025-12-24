10:24
Кыргызча

Манас" аэропортундагы көрүнүү жакшырды. Каттамдар кабыл алынууда

«Манас» аэропортундагы көрүнүү 800 метрге салыштырмалуу 3000 метрди түзөт жана аэропорт каттамдарды кабыл алууда. Бул тууралуу 24.kg агенттигине «Кыргыстандын эл аралык аэропорттору» билдирди.

Маалыматка ылайык, айрым каттамдар кечигип жатат.

«Бирок, бул аэропорттун жабык болушуна эмес, кечээки туманга байланыштуу кечигүүлөр жаралды. Мурда кечигип келген каттамдар эми Бишкекке келет», — деп түшүндүрдү компания.

Мурда «Манас» аэропортундагы каттамдардын жокко чыгарылышы жана кечигүүсү 2026-жылдын январь айында токтотулушу мүмкүн экени кабарланган. Анткени аэропорттун жарыктандыруу жабдуулары I категориядан III категорияга жаңыртылат.
