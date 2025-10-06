09:54
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Кыргызча

«Манас» эл аралык аэропортунун жаңы терминалы 2026-жылы бүткөрүлөт

«Манас» эл аралык аэропортунун жаңы терминалын 2026-жылы бүткөрүү пландалууда. Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев жана «Кыргызстандын аэропорттору» ААК башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов курулуш аянтын жеринде көрүп чыгышты.

Алар долбоордун негизги этаптарын, курулуштун темпин, сапатты жана мөөнөттү камсыз кылуу боюнча чараларды талкуулашты.

Планга ылайык, заманбап терминалдын курулушу 2026-жылдын жай айларында аяктайт. «Манас» аэропорту ишке киргенден кийин жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн эл аралык стандарттарына жооп берген ыңгайлуу жана функционалдык болот", — деп билдирет АКнын басма сөз кызматы.

Эскерте кетсек, курулуш жана оңдоп-түзөө иштерине байланыштуу аэропорттун имаратына жүргүнчүлөр үчүн гана кирүү убактылуу чектелген. Жүргүнчүлөрдү тосуп алуу жана узатуунун ынгайлуулугу үчүн башкы кире бериштин алдында учуп кетүү жана учуп келүү маалымат такталары орнотулган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346075/
Кароо: 87
Басууга
Теги
«Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
«Манас» эл аралык аэропорту 18 миң чарчы метрге кеңейтилет
«Манас» эл аралык аэропорту IATA кодун өзгөртөт
«Манас» аэропортунан Москвага каттамдар жанданды
«Кыргыз аба жолдору» 2026-жылга чейин Евробиримдиктин «кара тизмесинен» чыгыбы?
«Манас» эл аралык аэропортунда учууга чектөөлөр киргизилди
«AnadoluJet» авиакомпаниясы арзан баада Бишкек-Стамбул каттамын ачты
«Манас» эл аралык аэропортунда масштабдуу реконструкция башталат
«Манас» аэропортунда коюу тумандан улам аба каттамдары кармалууда
«Манас» аэропортунда кайрадан жардыруучу зат изделүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
Шайлоо &minus;2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады Шайлоо −2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады
Ош&nbsp;базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды Ош базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды
Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды
6-октябрь, дүйшөмбү
09:36
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:10
«Манас» эл аралык аэропортунун жаңы терминалы 2026-жылы бүткөрүлөт
09:00
Бишкекте апта башында жаан-чачын күтүлбөйт. 6-8-октябрга карата аба ырайы
08:40
Кыргызстанда түн ичинде күчү 6 баллга жеткен жер титирөө катталды
08:30
III КМШ оюндары: Эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбандар 6 медаль утушту
3-октябрь, жума
17:26
4-октябрда күтүлгөн аба ырайы
17:20
«Газпром Кыргызстан» ишканасы газга төлөмдөрдү өз убагында төлөөнү суранат
17:08
Баткендеги «Төрт-Күл көчмө механикалаштырылган колоннасы» мамлекетке кайтарылды