«Манас» эл аралык аэропортунун жаңы терминалы 2026-жылы бүткөрүлөт

«Манас» эл аралык аэропортунун жаңы терминалын 2026-жылы бүткөрүү пландалууда. Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев жана «Кыргызстандын аэропорттору» ААК башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов курулуш аянтын жеринде көрүп чыгышты.
Планга ылайык, заманбап терминалдын курулушу 2026-жылдын жай айларында аяктайт. «Манас» аэропорту ишке киргенден кийин жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн эл аралык стандарттарына жооп берген ыңгайлуу жана функционалдык болот", — деп билдирет АКнын басма сөз кызматы.
Эскерте кетсек, курулуш жана оңдоп-түзөө иштерине байланыштуу аэропорттун имаратына жүргүнчүлөр үчүн гана кирүү убактылуу чектелген. Жүргүнчүлөрдү тосуп алуу жана узатуунун ынгайлуулугу үчүн башкы кире бериштин алдында учуп кетүү жана учуп келүү маалымат такталары орнотулган.