Кыргызча

ЖК комитети Саламаттык сактоо министрлигине Досмамбетовдун талапкерлигин колдоду

Жогорку Кеңештин Эмгек, саламаттыкты сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелери боюнча комитети бүгүн, 23-декабрдагы жыйынында саламаттык сактоо министри кызматына Каныбек Досмамбетовдун талапкерлигин жактырды.

Эл өкүлдөрүнө талапкерди президенттин жана өкмөттүн Жогорку Кеңештеги өкүлү Алмасбек Абытов тааныштырды.

Жыйында комитет мүчөлөрү саламаттык сактоо тармагындагы бир катар актуалдуу маселелерге көңүл бурушту. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү Досмамбетовдун талапкерлигин колдоп берди.

Эске салсак, Досмамбетов 1-декабрда саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Буга чейин ал УКМКнын Жалал-Абад облусундагы башкармалыгынын жетекчиси кызматын аркалаган.
https://24.kg/kyrgyzcha/355662/
63
Төрага: «Жыйынга келбегендердин айлыгы кыркылып, тизмеси коомчулукка жарыяланат»
Жогорку Кеңеште тармактык комитеттердин төрагаларынын орун басарлары шайланды
Нурланбек Тургунбек уулу кайрадан Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды
Жогорку Кеңеште беш парламенттик топ түзүлдү. Алардын курамы жарыяланды
«Акылман» лицейлери Кыргызстандын бардык аймактарында ачылат
Президент министрлерди «өз адамдарын» дайындоого кысымды токтотууга чакырды
ЖК депутаты Улукбек Карыбек уулу антты үчүнчү аракетинде гана айта алды
Жогорку Кеңештин VIII чакырылышынын депутаттарынын ант берүү аземи башталды
Келерки жылдан баштап ЖК депутаттары манжа издери менен катталып, добуш беришет
Бирдей шарттар. ЖК депутаттарына айлык акыларын төлөө токтотулду
