Шүкүр Исмаилов Муфтийдин орун басары болуп дайындалды

Бүгүн, 23-декабрда Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары болуп Шүкүр ажы Исмаилов дайындалды. Тиешелүү буйрукка муфтий Абдулазиз Закиров кол койду.
Шүкүр Исмаилов 1973-жылы Ош облусунун Чоң-Алай районунда туулган. Жогорку билимин юриспруденция жана араб тили боюнча алган. Ошондой эле ислам укугу жана Кыргызстандагы ислам тарыхы багытында илимий даражалары бар. Диний билимин Кара-Балтадагы Хазрети Осмон атындагы Ислам институтунда жана Восточное айылындагы Аннамузажийя медресесинде алган.
Ал диний жана билим берүү мекемелеринде иштөө боюнча чоң тажрыйбага ээ:
- Хазрети Осмон атындагы Кара-Балта Ислам институтунун каржы иштери боюнча орун басары. Кыргызстан Ислам Университетинин теология жана жаратылыш таануу жана гуманитардык илимдер кафедрасынын башчысы.
- Кыргызстан Ислам Университетинин Гуманитардык факультетинин деканы.
- И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология бөлүмүнүн окуу бөлүм башчысы.
- Кыргызстан мусулмандарынын Дин башкармалыгынын алдындагы илимий-изилдөө институтунун директору.
- Кыргызстан мусулмандарынын Дин башкармалыгынын диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы.
Муфтият Шүкүр ажы Исмаилов көп жылдар бою ислам билим берүү системасында иштеп, дин кызматкерлеринин арасында кадыр-баркка ээ экенин белгилейт.