Кыргызча

Ош облусуна жаңы казы дайындалды

Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын жетекчилигинде кадрдык өзгөрүүлөр болгонун анын маалымат кызматы билдирди.

Муфтий Абдулазиз кары Закировдун буйругуна ылайык, Султанали ажы Гапуров Ош облусуна жаңы казы болуп дайындалды.

Андан сырткары муфтий Абибилла ажы Кадырбердиевдин дагы бир буйругу менен Дин агартуу, жаштар жана аялдар иштери боюнча башкармалыгынын башчысы болуп дайындалды.

Муфтият белгилегендей, өзгөртүүлөр анын аймактардагы ишмердүүлүгүн күчөтүп, калкка түшүндүрүү иштеринин натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345867/
Кароо: 98
