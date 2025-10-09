18:05
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Кыргызча

Ажылык — 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды

Мусулмандардын дин башкармалыгы
Фото Мусулмандардын дин башкармалыгы. Ажылык — 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды

Кыргызстан мусулмандарынын Дин башкармалыгында 2026-жылдагы ажылыкты уюштуруу боюнча ведомстволор аралык Убактылуу республикалык штабдын (УРШ) жыйыны өттү. Бул тууралуу башкармалыктын басма сөз кызматы билдирди.

Жыйында ажылык сапарды уюштуруу багытында авиакомпания тандоо маселеси каралып, атайын түзүлгөн комиссиянын чечими кабыл алынды.

Тактап айтканда, 2025-жылдын 8-октябрында өткөн кезектеги жыйында комиссия мүчөлөрү 2026-жылдагы ажылык сапары алкагында Сауд Араб Падышалыгына зыяратчыларды ташый турган авиакомпанияны тандоо чечимин кабыл алышты. Конкурстун жыйынтыгында, «Flyadeal» авиакомпаниясы жеңүүчү деп табылып, аталган компанияга кыргызстандык 6060 ажылыкка баруучуларды ташуу укугу берилди.

 

Flyadeal

Сауд Арабиясынын 2017-жылы негизделген жана Сауд Арабиясынын аба жолдору тобуна кирген бул арзан баада авиакомпаниясы Жидда шаарындагы Король Абдулазиз эл аралык аэропортунда жайгашкан. Ташуучу Жакынкы Чыгыш боюнча ички жана эл аралык каттамдарды аткарат жана Airbus A320 жана A320neo учактарынын заманбап паркын сунуштап, жеткиликтүү авиакаттамга адистешкен.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346638/
Кароо: 78
Басууга
Теги
Ош облусуна жаңы казы дайындалды
Кыргызстанда Ислам академиясы ачылат
Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн Азирети Муфтийлеринин VI жыйыны башталат
Кыргызстандын алгачкы муфтийи көз жумду
Имамдар үчүн колдонмо китептер иштелип чыгат
Битир садакадан 33,5 миллион сом топтолду
Эки миңден ашык кыргызстандыктар жаш балдарын эмдетүүдөн баш тартышты
Эң көп окулган жаңылыктар
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты Ажылык — 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты
ЖК&nbsp;депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат ЖК депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат
Шайлоо &minus;2025: 50&nbsp;талапкер шайлоого катышууга БШКга арыз берди(тизме) Шайлоо −2025: 50 талапкер шайлоого катышууга БШКга арыз берди(тизме)
Кыргызстанда түн ичинде күчү 6&nbsp;баллга жеткен жер титирөө катталды Кыргызстанда түн ичинде күчү 6 баллга жеткен жер титирөө катталды
9-октябрь, бейшемби
17:41
10-октябрга карата аба ырайы 10-октябрга карата аба ырайы
17:36
Ажылык — 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды
17:26
Кыргызстанда «Хизб- ут-Тахрир» уюмунун активдүү мүчөлөрү кармалды
17:17
Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш сапары менен барды
16:14
Бишкектеги Ботаникалык бакчаны оңдоп-түзөөгө 340 миллион сом керектелет