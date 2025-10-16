11:36
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Кыргызча

Ажылык −2026. Муфтият зыяратчыларга бирдиктүү форма тигүү боюнча сынак жарыялады

Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы 2026-жылы ажылыкка бара турган зыяратчылардын кийим-кечелеринин тигүү боюнча сынак жарыяланды. Бул тууралуу аталган башкармалыгы билдирди.

Маалыматка ылайык, сынак 22-октябрда өтүп, катышуучулар бир катар документтерди жана аялдардын да, эркектердин да формасынын үлгүлөрүн, ошондой эле кызматкерлердин кийиминин үлгүлөрүн жана зыяратчылар үчүн сумкалардын (рюкзактардын) үлгүлөрүн тапшырышы керек.

Эскерте кетсек, өлкөдө 2026-жылдагы ажылыкка жаңы талапкерлерден арыз кабыл алуу 23-сентябрда башталган. Ажылык сапарга барууну пландаган жарандар белгиленген мөөнөттө каттоодон өтүшү керек. Кечигип келгендер кабыл алынбайт.

Буга чейин Кыргыз Республикасы Сауд Арабиясынан 6060 квота алган. Падышалыкта быйылкы орундардын саны азырынча тактала элек.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347373/
Кароо: 92
Басууга
Теги
Ажылык — 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды
Ош облусуна жаңы казы дайындалды
Кыргызстанда Ислам академиясы ачылат
Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн Азирети Муфтийлеринин VI жыйыны башталат
Кыргызстандын алгачкы муфтийи көз жумду
Имамдар үчүн колдонмо китептер иштелип чыгат
Битир садакадан 33,5 миллион сом топтолду
Эки миңден ашык кыргызстандыктар жаш балдарын эмдетүүдөн баш тартышты
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Айыл Банк&raquo;: &laquo;Келечек&raquo; кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү «Айыл Банк»: «Келечек» кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү
БШК: &laquo;Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат&raquo; БШК: «Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат»
&laquo;Кыргызфильм&raquo; профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат «Кыргызфильм» профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат
Кыргызстандын бардык курулуш объектилеринде &laquo;Бирдиктүү паспорт&raquo; киргизилет Кыргызстандын бардык курулуш объектилеринде «Бирдиктүү паспорт» киргизилет
16-октябрь, бейшемби
11:27
Пайдалуу кеңеш: Сыналгыны кандай аралыкта көрүү керек? Пайдалуу кеңеш: Сыналгыны кандай аралыкта көрүү керек?
11:05
БШК парламенттик шайлоого 700 миллион сом коротот. Кайда жумшалат?
10:36
Ажылык −2026. Муфтият зыяратчыларга бирдиктүү форма тигүү боюнча сынак жарыялады
10:25
Лермонтов көчөсүндөгү «толкундар». Бишкектиктер асфальттын начардыгына нааразы
10:10
Бишкектин Ленин районунун 6 миңден ашуун тургуну жер тилкелерин мыйзамдаштырды