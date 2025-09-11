09:55
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Кыргызча

Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн Азирети Муфтийлеринин VI жыйыны башталат

Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы
Фото Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы
Эртең, 11-сентябрында ТМУга мүчө мамлекеттердин Дин башкармалыктарынын төрагаларынын VI жыйыны өтөт. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдирди.

Тарыхый саамалыкка Кавказ мусулмандарынын башкармалыгынын төрагасы жана Азербайжан Республикасынын муфтийи, шейхул-ислам Аллахшүкүр Пашазаде, Түркия Диянет иштери башкармалыгынын башчысы, проф., др. Али Эрбаш, Казакстан мусулмандарынын Дин башкармалыгынын башчысы, баш муфтий Ноорузбай ажы Таган уулу, Түркмөнстандын муфтийи Ялкап Хожагулиев, Өзбекстан мусулмандары Дин башкармалыгынын төрагасы, муфтийи, шейх Нуриддин ажы Холикназар, ошондой эле Түрк мамлекеттер уюмунун Башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиевдин катышуусу күтүлүүдө.

Ошол эле күнү ТМУга мүчө мамлекеттердин Дин башкармалыктарынын төрагаларынын VI жыйынынын алдында «Сиражуддин ал-Оший жана анын ислам илимдерине кошкон салымы» атттуу эл аралык илимий-практикалык конференция өтмөкчү.

Белгилей кетсек, эл аралык деңгээлдеги маанилүү бул иш-чара КР Президентинин колдоосу менен Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343054/
Кароо: 83
Басууга
Теги
Кыргызстандын алгачкы муфтийи көз жумду
Имамдар үчүн колдонмо китептер иштелип чыгат
Битир садакадан 33,5 миллион сом топтолду
Эки миңден ашык кыргызстандыктар жаш балдарын эмдетүүдөн баш тартышты
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Айыл Банктын &laquo;Мекендеш&raquo; ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда Айыл Банктын «Мекендеш» ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды Мыйзамсыз аңчылыкты токтоткула! Президент тор салган браконьерлерге кайрылды
Быйыл 91&nbsp;миң 188 наристеге &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; жөлөк пулу берилди Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди
11-сентябрь, бейшемби
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:22
Алайда Алымбек датканын 225 жылдык мааракеси өтөт
09:07
Бүгүн Бишкекте ТМУга мүчө өлкөлөрдүн Азирети Муфтийлеринин VI жыйыны башталат
09:00
Бишкекте бир аз суук болот. 11-14-сентябрга карата аба ырайы
08:40
Бүгүн Бишкектин айрым турак жайларына ысык суу берилбейт
10-сентябрь, шаршемби
17:05
11-сентябрга карата аба ырайы
16:30
Кыргызстанда дары-дармектерге рецепт жазуунун жаңы тартиби киргизилди
16:05
Ош шаарында унаа токтоочу жайы жок кафелер жарыксыз, суусуз калат