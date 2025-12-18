Бишкекте түтүк жарылып, бир көчөнү суу каптады

Кечээ борбор калаанын Манасчы Сагынбай көчөсүндөгү 141-үйдө түтүк жарылып, бир көчөнү суу каптады. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучулары билдиришти.
«Бишкексууканал» муниципалдык ишканасынын басма сөз кызматы 24.kg маалымат агенттигине «Азия Строй Комплекс» курулуш компаниясы компаниянын эсебинде жок түтүктү орнотуп жатканын билдирди.
«Келишимге ылайык, бул компания суу агып жаткан жерди оңдоого жооптуу. Кечээ, биз алар менен көпкө чейин байланыша алган жокпуз, бирок акыры таптык. Бүгүн эртең менен алар көйгөйдү чечип беребиз деп убада беришти. Биз окуяны каттап, документтештирдик», — деп билдирди «Бишкексууканал» ишканасы.