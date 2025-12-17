Жогорку Кеңеште беш парламенттик топ түзүлдү. Алардын курамы жарыяланды

Жогорку Кеңештин биринчи сессиясында беш парламенттик топ түзүлдү. Алардын курамында 14төн 19га чейин депутат бар.
«Ата-Журт» депутаттык тобу 18 депутаттан турат:
- Нурланбек Азыгалиев
- Нурланбек Тургунбек уулу
- Куванычбек Конгантиев
- Камила Талиева
- Дастанбек Жумабеков
- Жылдыз Садырбаева
- Улан Бакасов
- Алишер Козуев
- Медербек Алиев
- Гүлнара Баатырова
- Салтанат Аманова
- Дастан Бекешев
- Табылды Муратбеков
- Гулай Машрапова
- Жылдыз Эгембердиева
- Алтынбек Кылычбаев
- Илимбек Кубанычбеков
- Бурун Аманова
Нурланбек Азыгалиев топтун жетекчиси болуп шайланды, ал эми Гүлнара Баатырова менен Алишер Козуев анын орун басарлары болушту.
19 адамдан турган «Мекенчил» депутаттык тобу:
- Кундузбек Сулайманов
- Жамиля Исаева
- Айсаракан Абдибаева
- Абдылдабек Эгембердиев
- Эркеайым Сейитказиева
- Бекмурза Эргешов
- Ырысбек Атажанов
- Шайырбек Ташиев
- Советбек Рустамбек уулу
- Гулсункан Жунушалиева
- Венера Салямова
- Жаныбек Абиров
- Курманкул Зулушев
- Умбеталы Кыдыралиев
- Махабат Мавлянова
- Бекмырза Чолпонбай уулу
- Токтобубу Ашымбаева
- Темирлан Айтиев
- Карим Ханжеза
«Элдик» тобуна 18 депутат кирди:
- Акылбек Тумонбаев
- Уланбек Жаанбаев
- Гуля Кожокулова
- Улан Примов
- Алтынбек Кудайбердиев
- Улукбек Карыбек уулу
- Улукбек Узакбаев
- Эркинбек Эсеналиев
- Медина Кайрылбекова
- Чынгыз Ажыбаев
- Марлен Маматалиев
- Эдита Тайгараева
- Болот Сагынаев
- Данияр Төлөнов
- Адилет Белеков
- Жаныбек Аматов
- Бакыт Чопоев
- Айгүл Ахмедова
Топтун жетекчиси Акылбек Түмөнбаев.
«Адилет Кыргызстан» тобу (14 депутат):
- Нурбек Сыдыгалиев
- Исманали Жороев
- Равшанбек Рысбаев
- Эльдар Сулайманов
- Нуржамал Торобаева
- Сүйүнбек Өмүрзаков
- Жылдыз Курманалиева
- Гулшаркан Култаева
- Гүлнара Акимбаева
- Бахридин Шавазов
- Бакыт Тентишев
- Рахат Жунушбаева
- Кубанычбек Самаков
- Жылдыз Таалайбек кызы
Лидер болуп Нурбек Сыдыгалиев шайланды.
15 депутаттан турган «Ала-Тоо» тобу:
- Жанар Акаев
- Нилуфар Алимжанова
- Сейидбек Атамбаев
- Болотбек Борбиев
- Азамжан Жалилов
- Азамат Исраилов
- Бактияр Калпаев
- Таалайбек Масабиров
- Гулкан Молдобекова
- Медербек Саккараев
- Жумабек Салымбеков
- Гүлжан Сатиева
- Азизбек Турсунбаев
- Медер Чотонов
- Чолпон Эсенаманова
Топтун лидери Жанар Акаев.
Жогорку Кеңештин депутаттары Эльвира Сурабалдиева, Эрулан Кокулов жана Болот Ибрагимов эч кандай депутаттык топко кирбегенин билдиришти.