Кыргызча

Жогорку Кеңеште беш парламенттик топ түзүлдү. Алардын курамы жарыяланды

Жогорку Кеңештин биринчи сессиясында беш парламенттик топ түзүлдү. Алардын курамында 14төн 19га чейин депутат бар.

«Ата-Журт» депутаттык тобу 18 депутаттан турат:

  • Нурланбек Азыгалиев
  • Нурланбек Тургунбек уулу
  • Куванычбек Конгантиев
  • Камила Талиева
  • Дастанбек Жумабеков
  • Жылдыз Садырбаева
  • Улан Бакасов
  • Алишер Козуев
  • Медербек Алиев
  • Гүлнара Баатырова
  • Салтанат Аманова
  • Дастан Бекешев
  • Табылды Муратбеков
  • Гулай Машрапова
  • Жылдыз Эгембердиева
  • Алтынбек Кылычбаев
  • Илимбек Кубанычбеков
  • Бурун Аманова

Нурланбек Азыгалиев топтун жетекчиси болуп шайланды, ал эми Гүлнара Баатырова менен Алишер Козуев анын орун басарлары болушту.

19 адамдан турган «Мекенчил» депутаттык тобу:

  • Кундузбек Сулайманов
  • Жамиля Исаева
  • Айсаракан Абдибаева
  • Абдылдабек Эгембердиев
  • Эркеайым Сейитказиева
  • Бекмурза Эргешов
  • Ырысбек Атажанов
  • Шайырбек Ташиев
  • Советбек Рустамбек уулу
  • Гулсункан Жунушалиева
  • Венера Салямова
  • Жаныбек Абиров
  • Курманкул Зулушев
  • Умбеталы Кыдыралиев
  • Махабат Мавлянова
  • Бекмырза Чолпонбай уулу
  • Токтобубу Ашымбаева
  • Темирлан Айтиев
  • Карим Ханжеза

«Элдик» тобуна 18 депутат кирди:

  • Акылбек Тумонбаев
  • Уланбек Жаанбаев
  • Гуля Кожокулова
  • Улан Примов
  • Алтынбек Кудайбердиев
  • Улукбек Карыбек уулу
  • Улукбек Узакбаев
  • Эркинбек Эсеналиев
  • Медина Кайрылбекова
  • Чынгыз Ажыбаев
  • Марлен Маматалиев
  • Эдита Тайгараева
  • Болот Сагынаев
  • Данияр Төлөнов
  • Адилет Белеков
  • Жаныбек Аматов
  • Бакыт Чопоев
  • Айгүл Ахмедова

Топтун жетекчиси Акылбек Түмөнбаев.

«Адилет Кыргызстан» тобу (14 депутат):

  • Нурбек Сыдыгалиев
  • Исманали Жороев
  • Равшанбек Рысбаев
  • Эльдар Сулайманов
  • Нуржамал Торобаева
  • Сүйүнбек Өмүрзаков
  • Жылдыз Курманалиева
  • Гулшаркан Култаева
  • Гүлнара Акимбаева
  • Бахридин Шавазов
  • Бакыт Тентишев
  • Рахат Жунушбаева
  • Кубанычбек Самаков
  • Жылдыз Таалайбек кызы

Лидер болуп Нурбек Сыдыгалиев шайланды.

15 депутаттан турган «Ала-Тоо» тобу:

  • Жанар Акаев
  • Нилуфар Алимжанова
  • Сейидбек Атамбаев
  • Болотбек Борбиев
  • Азамжан Жалилов
  • Азамат Исраилов
  • Бактияр Калпаев
  • Таалайбек Масабиров
  • Гулкан Молдобекова
  • Медербек Саккараев
  • Жумабек Салымбеков
  • Гүлжан Сатиева
  • Азизбек Турсунбаев
  • Медер Чотонов
  • Чолпон Эсенаманова

Топтун лидери Жанар Акаев.

Жогорку Кеңештин депутаттары Эльвира Сурабалдиева, Эрулан Кокулов жана Болот Ибрагимов эч кандай депутаттык топко кирбегенин билдиришти.
