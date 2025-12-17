«Акылман» лицейлери Кыргызстандын бардык аймактарында ачылат

Кыргызстандын бардык аймактарында «Акылман» лицейлери ачылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин жыйынында билдирди.
Мамлекет башчысы Ысык-Көл облусунда биринчи лицей иштеп жатканын, ал эми Талас жана Жалал-Абад облустарында башкалары курулуп жатканын билдирди.
«Бүгүнкү күндө Чолпон-Ата шаарында «Акылман» лицейинде өлкөнүн бардык аймактарынан тандалып келген 260 таланттуу балдар-кыздарыбыз окуп жатышат. Буюрса, жети облуста тең «Акылман» лицейлери болот. Азыр Таласта, Жалал-Абадда «Акылман» лицейлери курулуп жатат. Алдыдагы жылдарда Ош, Баткен, Чүй, Нарын облустарында курулат. Ар биринде 300 балага чейин окушат», — деди Садыр Жапаров.
Президент лицейлер тармагын түзүү жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого жана өлкөнүн келечектеги башкаруу жана кесипкөй кадрларын даярдоо системасын өнүктүрүүгө багытталганын белгиледи.