БШК Жогорку Кеңештин VIII чакырылышынын депутаттарын каттады. Тизме

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы бүгүн, 12-декабрдагы жыйынында Жогорку Кеңештин VIII чакырылышынын депутаттарын каттоо маселесин карады.
БШК мүчөлөрү 29 шайлоо округунан шайланган депутаттарды каттоо жана аларга тиешелүү күбөлүк жана төш белгилерди тапшыруу боюнча токтом кабыл алышты.
Ошентип, БШКнын маалыматы боюнча Жогорку Кеңешке 87 депутат катталды.
Алар:
№ 1 округ
Чыңгыз Ажибаев;
Исманали Жороев;
Камила Талиева.
№ 2 округ
Ырысбек Атажанов;
Бактыяр Калпаев;
Бурун Аманова.
№ 3 округ
Равшанбек Рысбаев;
Жаныбек Аматов;
Махабат Мавлянова.
№ 4 округ
Советбек Рустамбек уулу;
Уланбек Жаанбаев;
Нилуфар Алимжанова.
№ 5 округ
Элдар Сулайманов;
Азамат Исираилов;
Айгүл Ахмедова.
№ 6 округ
Алтынбек Кудайбердиев;
Бекмурза Эргешов;
Салтанат Аманова.
№ 7 округ
Алишер Козуев;
Илимбек Кубанычбеков;
Гүлай Машрапова.
№ 8 округ
Жанарбек Акаев;
Уланбек Примов;
Нуржамал Төрөбекова.
№ 9 округ
Азамжан Жалилов;
Данияр Төлөнов;
Жылдыз Эгенбердиева.
№ 10 округ
Курманкул Зулушев;
Сүйүнбек Өмүрзаков;
Гүлнара Баатырова.
№ 11 округ
Шайырбек Ташиев;
Алтынбек Кылычбаев;
Венера Салямова.
№ 12 округ
Чолпонбай уулу Бекмырза;
Талайбек Масабиров;
Жылдыз Курманалиева.
№ 13 округ
Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды.
№ 14 округ
Болотбек Борбиев;
Кундузбек Сулайманов;
Гүлшаркан Култаева.
№ 15 округ
Нурланбек Тургунбек уулу;
Азизбек Турсунбаев;
Айсаракан Абдибаева.
№ 16 округ
Дастанбек Жумабеков.
Медер Чотонов.
Медина Кайрылбекова.
№ 17 округ
Нурланбек Азыгалиев.
Улукбек Узакбаев.
Чолпон Эсенаманова.
№ 18 округ
Карим Ханджеза.
Бакыт Чомоев.
Гүлжан Сатиева.
№ 19 округ
Медербек Алиев.
Абдылдабек Эгембердиев.
Эдита Тайгараева.
№ 20 округ
Темирлан Айтиев.
Сеидбек Атамбаев.
Токтобүбү Ашымбаева.
№ 21 округ
Куванычбек Конгантиев.
Жаныбек Абиров.
Жылдыз Садырбаева.
№ 22 округ
Дастан Бекешев.
Болот Ибрагимов.
Гуля Кожокулова.
№ 23 округ
Элвира Сурабалдиева.
Марлен Маматалиев.
Үмбөталы Кадыралиев.
№ 24 округ
Жумабек Салымбеков.
Улукбек Карыбек уулу .
Гүлнара Акимбаева.
№ 25 округ
Бахридин Шабазов.
Бакыт Тентишев.
Эркеайым Сейтказиева.
№ 26 округ
Медербек Саккараев.
Эркинбек Исеналиев.
Жамиля Исаева.
№ 27 округ
Акылбек Түмөнбаев.
Табылды Муратбеков.
Гүлкан Молдобекова.
№ 28 округ
Эрулан Көкүлов.
Болот Сагынаев.
Рахат Жунушбаева.
№ 29 округ
Нурбек Сыдыгалиев.
Адилет Белеков.
Гүлсүнкан Жунушалиева.
№ 30 округ
Кубанычбек Самаков.
Улан Бакасов.
Жылдыз Таалайбек кызы .
Эске сала кетсек, буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы бир округ боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган. Демек, No13 шайлоо округу боюнча кайра шайлоого чейин Жогорку Кеңеште 90 эмес, 87 депутат иштейт.