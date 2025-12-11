14:23
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Кыргызча

Келерки жылдан баштап ЖК депутаттары манжа издери менен катталып, добуш беришет

Жогорку Кеңеште 2026-жылдан баштап биометрикалык добуш берүү системасы киргизилет. Парламенттин регламентине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, жаңы чакырылыштын депутаттары жыл башынан баштап манжа издери менен гана катталып, добуш бере башташат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, учурда техникалык жактан камсыздалып, даярдык иштери жүрүүдө.

Мурда парламентте айрым депутаттар бири-бири үчүн добуш берген учурлар көп болгон жана коомчулуктун кеңири нааразычылыгын жараткан.

 Биометрикага өтүү мындай мыйзам бузуулардын мүмкүнчүлүгүн толугу менен жок кылат жана Жогорку Кеңеште добуш берүүнүн ачык-айкындуулугун камсыз кылат деп күтүлүүдө.

Эске салсак, жаңы чакырылыштагы депутаттардын биринчи жыйыны 17-декабрда өтөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354243/
Кароо: 124
Басууга
Теги
Бирдей шарттар. ЖК депутаттарына айлык акыларын төлөө токтотулду
Садыр Жапаров ЖК депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону 30-ноябрга дайындады
Жогорку Кеңешке шайлоо. Бишкек шаарынын мэриясы түшүндүрүү иш-чараларын өткөрөт
Жогорку Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн
Жогорку Кеңеш таркады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн
III Парламенттер аралык форумдун жыйынтыгында Бишкек декларациясы кабыл алынды
ЖК депутаттыгына талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли текшерилбейт
Парламенттин өзүн-өзү таратуусу. Демилге ЖК комитети тарабынан жактырылды
Бүгүн ЖК депутаттары өзүн-өзү таратуу маселесин карайт
Эртең ЖК депутаттары өзүн-өзү таратуу маселесин карайт
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат Бишкектин жаңы жылдык башкы балаты 15-декабрда жандырылат
Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт.&nbsp;&minus;23&nbsp;градуска чейин суук күтүлөт Кыргызстанда жамгыр жана кар жаайт. −23 градуска чейин суук күтүлөт
Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы Жуманын башында Бишкекте кар жаайт: 8-10 -декабрга карата аба ырайы
БШК 12&nbsp;округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме БШК 12 округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме
11-декабрь, бейшемби
14:09
Жаратылыш министрлиги кыргызстандыктарга жаңы жылдык салютту колдонбоого чакырды Жаратылыш министрлиги кыргызстандыктарга жаңы жылдык са...
13:09
Келерки жылдан баштап ЖК депутаттары манжа издери менен катталып, добуш беришет
12:19
Нарын: Түз-Бел ашуусунда жол кыймылы калыбына келди
12:12
Пайдалуу кеңеш: Майонездин билинбеген зыяндары аныкталды
11:46
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө