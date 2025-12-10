Шайлоо −2025: Жогорку Кеңешке шайлоодон кийин 15 кылмыш иши козголду

30-ноябрда Жогорку Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоодон кийин 15 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, бир жаранга добуш сатып алуу боюнча айып тагылып, иш сотко жөнөтүлдү.
«Шайлоодон бери биз шайлоо мыйзамдарын бузуулар тууралуу ыкчам маалыматтарды алып жатабыз. Ошондой эле социалдык тармактарды дагы көзөмөлдөп турабыз. Жакында эле Ош облустук милициясы тарабынан иликтенип жаткан № 8 шайлоо округунда жана Өзгөн районундагы № 9 шайлоо округунда кылмыш иши козголду. Учурда жалпысынан 15 кылмыш иши ачылды», — деп айтылат билдирүүдө.
Эскерте кетсек, Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия 30 шайлоо округунун 29унда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун жыйынтыктарын тастыктады. Добуш берүүнүн жыйынтыктары № 13 округда гана жокко чыгарылды.