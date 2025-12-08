БШК 12 округ боюнча Жогорку Кеңешке ким депутат болорун аныктады. Тизме

Борбордук шайлоо комиссиясы бир катар шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын мѳѳнѳтүнѳн мурда шайлоонун натыйжалары жөнүндө маселени карап, токтом кабыл алды.
Токтомго ылайык, 12 шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү деп таанылып, шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө протокол бекитилди.
БШКнын чечимине ылайык, Жогорку Кеңештин сегизинчи чакырылышынын депутаты ким болот?
№ 2 шайлоо округу боюнча төмөнкүлөр шайланган депутаттар деп таанылды:
— Атажанов Ырысбек Ысламович — 13 794 добуш (23,59%);
— Калпаев Бактыяр Алиевич — 6 981 добуш (11,94%);
— Аманова Бурун Кушбековна — 5 078 добуш (8,69%).
№ 5 шайлоо округу боюнча төмөнкүлөр шайланган депутаттар деп таанылды:
— Сулайманов Элдар Нурланович — 18 789 (36,66%);
— Исираилов Азамат Алмазбекович — 9 248 добуш (18,04%);
— Ахмедова Айгүл Абдилхаевна — 5 225 добуш (10,19%).
№ 10 шайлоо округу боюнча төмөнкүлөр шайланган депутаттар деп таанылды:
— Зулушев Курманкул Токторалыевич — 14 688 добуш (23,50%);
— Омурзаков Суйунбек Абдылдаевич — 7 637 добуш (2,49%);
— Баатырова Гүлнара Маришовна — 3 506 добуш (5,61%).
№ 11 шайлоо округу боюнча төмөнкүлөр шайланган депутаттар деп таанылды:
— Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич — 24 302 добуш (55,84 %);
— Кылычбаев Алтынбек Таирович — 7 447 добуш (17,11 %);
— Салямова Венера Хамзаевна — 4 839 добуш (11,12 %).
№ 15 шайлоо округу боюнча төмөнкүлөр шайланган депутаттар деп таанылды:
— Тургунбек уулу Нурланбек — 17 125 добуш (25,38%);
— Турсунбаев Азизбек Атакозуевич — 10 713 добуш (15,87%);
— Абдибаева Айсаракан Нышановна — 3 988 добуш (5,91%).
№ 20 шайлоо округу боюнча төмөнкүлөр шайланган депутаттар деп таанылды:
— Айтиев Темирлан Тынычбекович — 9 021 добуш (29,04%);
— Атамбаев Сеидбек Алмазбекович — 3 825 добуш (12,31%);
— Ашымбаева Токтобүбү Абасовна — 1 249 добуш (4,02%).
№ 22 шайлоо округу боюнча төмөнкүлөр шайланган депутаттар деп таанылды:
— Бекешев Дастан Далабаевич — 17378 добуш 43,08 %;
— Ибрагимов Болот Адылбекович — 8128 добуш 20,15 %;
— Кожокулова Гуля Ахматкуловна — 1214 добуш —3,01%.
№ 24 шайлоо округу боюнча төмөнкүлөр шайланган депутаттар деп таанылды:
— Салымбеков Жумабек Мамытбаевич — 7481 добуш 22,16%;
— Карыбек Уулу Улукбек — 6038 добуш 17,89%;
— Акимбаева Гульнара Орозбековна — 3505 добуш 10,38%.
№ 27 шайлоо округу боюнча төмөнкүлөр шайланган депутаттар деп таанылды:
— Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич — 13 445 добуш (22,13%);
— Муратбеков Табылды Муратбекович — 5 992 добуш (9,86%);
— Молдобекова Гулкан Сакиновна — 5 156 добуш (8,48%).
№ 28 шайлоо округу боюнча төмөнкүлөр шайланган депутаттар деп таанылды:
— Кокулов Эрулан Калчороевич — 11 619 добуш (20,35%);
— Сагынаев Болот Турусбекович — 9 254 добуш (16,21%);
— Жунушбаева Рахат Мырзабековна — 6 724 добуш (11,78%).
№ 29 шайлоо округу боюнча төмөнкүлөр шайланган депутаттар деп таанылды:
Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович — 13 067 добуш (23,45%);
Белеков Адилет Чолпонбекович — 9 535 добуш (17,11%);
Жунушалиева Гүлсүнкан Ишенгазиевна — 6 688 добуш (12%).
№ 30 шайлоо округу боюнча төмөнкүлөр шайланган депутаттар деп таанылды:
— Самаков Кубанычбек Карганбекович — 13 333 добуш (21,62 %);
— Бакасов Улан Болотбекович — 11 411 добуш (18,5 %);
— Таалайбек кызы Жылдыз — 7 243 добуш (11,75 %).