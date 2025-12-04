17:31
Кыргызча

Кыргызстан менен Пакистандын соода көлөмү 200 миллион долларга жетиши мүмкүн

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы. Жапаров менен Шариф эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жаңы багыттары боюнча макулдашты
Президент Садыр Жапаров Пакистанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф менен тар жана кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.

Тараптар саясий, соода-экономикалык жана транспорттук-логистикалык тармактарда эки жактуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө, ошондой эле энергетика, инфраструктура жана маданий-гуманитардык өз ара аракеттенүү жаатындагы биргелешкен долбоорлорду илгерилетүүгө тиешелүү маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулашты.

Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф президент Садыр Жапаровду жылуу тосуп алып, анын Пакистанга болгон сапарынын акыркы жыйырма жылдагы биринчи сапар катары тарыхый маанисин баса белгиледи. Ал белгилегендей, бул сапар Кыргыз-Пакистан мамилелеринин жаңы барагын ачып, стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө болгон жалпы даярдыкты чагылдырат.

Премьер-министр ошондой эле президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги учурундагы Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрүн жогору баалап, эки өлкөнүн гүлдөп-өсүшү үчүн күч-аракеттерди бириктирүүнүн маанилүүлүгүн баса көрсөттү.

Пакистандын өкмөт башчысы биргелешкен демилгелерди натыйжалуу ишке ашырган шартта мамлекеттердин жакынкы жылдарда өз ара сооданын көлөмүн 200 миллион долларга чейин көбөйтүү мүмкүнчүлүгү бар экенин ырастады.

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы. Жапаров менен Шариф эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жаңы багыттары боюнча макулдашты

Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Кыргызстан Пакистанды боордош мамлекет жана руханий, тарыхый жана маданий байланыштар, ошондой эле жалпы исламдык баалуулуктар бириктирген ишенимдүү өнөктөш катары карай турганын белгиледи.

Ал кыргыз тараптын саясий диалогду жаңы сапаттык деңгээлге чыгарууга, делегация алмашууну активдештирүүгө жана аймактык кызматташтыкты кеңейтүүгө умтулуусун билдирди.

Президент Садыр Жапаров ошондой эле болуп өткөн сүйлөшүүлөр жемиштүү болоруна жана эки мамлекеттин ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн мындан аркы өнүгүшүнө зор түрткү берерине үмүт артты.

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы. Жапаров менен Шариф эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жаңы багыттары боюнча макулдашты

Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар транспорттук инфраструктураны биргелешип өнүктүрүү маселелерин да кеңири талкуулашып, аймактын транзиттик потенциалын бекемдей турган «Кытай — Кыргызстан — Өзбекстан» магистралын курууну камтыган темир жол долбоорлорун илгерилетүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти.

Мындан тышкары, тараптар Борбордук жана Түштүк Азиянын энергетикалык коопсуздугун чыңдоодо жана инфраструктуралык интеграциясында стратегиялык мааниге ээ болгон CASA-1000 аймактык энергетикалык долбоорун ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353453/
Кароо: 70
