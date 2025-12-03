16:29
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Кыргызча

Аламүдүндө минералдык суу чыккан 442 миллион сомдук жер мамлекетке кайтарылды

Аламүдүн райондук прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Чүй облусунун Таш-Мойнок айыл аймагында жайгашкан «Теплые Ключи» ден соолукту чыңдоо комплексине минералдык суу менен камсыз кылган жер мыйзамсыз менчикке өтүп кеткендиги аныкталган. Бул тууралуу Башкы прокуратурадан билдиришти.

Текшерүүнүн жыйынтыгында 3,12 га жер тилкеси 1998-жылы мыйзамсыз «КС» ЖЧКсына өткөрүлүп берилгени, бирок каттоо процесси мыйзам талаптарына жооп бербегени аныкталган. Жер стратегиялык мааниге ээ, анткени ал белгилүү дарылык булактын булагы болуп саналат.

Башкы прокуратура
Фото Башкы прокуратура

Көрүлгөн прокурордук чаралардын натыйжасында базар баасы 442,5 млн сомду түзгөн жер тилке мамлекеттин менчигине кайтарылды.

Көзөмөл органы мыйзамсыз өткөрүлүп берилген жерлерди аныктоо жана кайтарып алуу боюнча аракеттер улантыла турганын белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353295/
Кароо: 25
Басууга
Теги
Аламүдүндө 111 млн сомдук бала бакча жана бир гектар жер мамлекетке кайтарылды
Башкы прокуратуранын Сот аткаруу кызматына жаңы директор келди
Бишкекте 55 миллион сомдук жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды
Кыргызстанда алты жетим балага турак жай куруу үчүн жер тилкеси бөлүнүп берилди
Базар-Коргондогу жер тилкелери мамлекетке кайтарылды
Талас районундагы стратегиялык маанилүү жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Ысык-Көлдө 12,7 миллион сомдук жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Кара-Сууда 12 гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды
Кара-Суудагы кыш заводу мамлекеттин менчигине кайтарылды
Чаткал районунун токой чарбасына 47 миллион сомдук зыян келтирген
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда
Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги &#8470;&nbsp;1123 шайлоо тилкесинде добуш берди Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги № 1123 шайлоо тилкесинде добуш берди
Шайлоо-2025: Саат&nbsp;14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19&nbsp;пайызды түздү Шайлоо-2025: Саат 14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19 пайызды түздү
Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди
3-декабрь, шаршемби
16:23
Аламүдүндө минералдык суу чыккан 442 миллион сомдук жер мамлекетке кайтарылды Аламүдүндө минералдык суу чыккан 442 миллион сомдук жер...
16:05
«Автовнештранс» ишканасынын Ысык-Көлдөгү бөлүмү мамлекетке алынды
15:22
Оштогу «Достук» чек ара бекетине 45 метрлик флагшток орнотулууда
14:28
12 жылдык окууга өтүү. Кыргызстанда математика китептери басылып чыкты
14:13
УКМК кыргыз жана кытай жарандары ортосунда массалык нике кыйылганын четке какты