11:46
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Кыргызча

Аламүдүндө 111 млн сомдук бала бакча жана бир гектар жер мамлекетке кайтарылды

Аламүдүн районунда «Золотой Колосок» бала бакчасынын имаратын жана ага жанаша жайгашкан бир гектар жер тилкесин мыйзамсыз пайдалануу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Башкы прокуратурадан билдиришти.

Прокуратура тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында Аламүдүн районундагы «Золотой колосок» бала бакчасынын имараты жана 1 га жери муниципалдык баланска коюлбай, жеке тараптар тарабынан мыйзамсыз пайдаланылып келгендиги аныкталган.

Башкы прокуратура
Фото Башкы прокуратура

Прокурордук чара көрүү актысынын алкагында наркы 111 млн 93 миң сомго бааланган бала бакчанын имараты жана жер тилкеси мыйзамдын талаптарына ылайык, мамлекеттин менчигине кайтарылды.

Көзөмөлдөөчү орган муниципалдык мүлктү мыйзамсыз пайдаланууга жол бербөө боюнча ишин улантууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353244/
Кароо: 62
Басууга
Теги
Башкы прокуратуранын Сот аткаруу кызматына жаңы директор келди
Бишкекте 55 миллион сомдук жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды
Кыргызстанда алты жетим балага турак жай куруу үчүн жер тилкеси бөлүнүп берилди
Базар-Коргондогу жер тилкелери мамлекетке кайтарылды
Талас районундагы стратегиялык маанилүү жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Ысык-Көлдө 12,7 миллион сомдук жер мамлекеттин менчигине кайтарылды
Кара-Сууда 12 гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды
Кара-Суудагы кыш заводу мамлекеттин менчигине кайтарылды
Чаткал районунун токой чарбасына 47 миллион сомдук зыян келтирген
Маданият министрлигинин кызматкерлери 27 млн сомду мыйзамсыз пайдаланганбы?
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда
Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги &#8470;&nbsp;1123 шайлоо тилкесинде добуш берди Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги № 1123 шайлоо тилкесинде добуш берди
Шайлоо-2025: Саат&nbsp;14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19&nbsp;пайызды түздү Шайлоо-2025: Саат 14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19 пайызды түздү
Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди
3-декабрь, шаршемби
11:26
Аламүдүндө 111 млн сомдук бала бакча жана бир гектар жер мамлекетке кайтарылды Аламүдүндө 111 млн сомдук бала бакча жана бир гектар же...
11:10
Акыркы 11 айда 562 тонна жүктү Кыргызстанга киргизүүгө тыюу салынды
10:44
Садыр Жапаров 3-4-декабрда Пакистанга мамлекеттик сапар менен барат
10:39
Аманкан Кенжебаев Оштогу президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды
10:23
Адылбек Касымалиев өзгөчө муктаж жарандарга колдоо көрсөтүүнү күчөтүүгө чакырды