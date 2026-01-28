16:12
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Кыргызча

Кара-Балтадагы 106 миллион сомдук автобаза мамлекетке кайтарылды

Жайыл районунда баасы дээрлик 106 млн сомдук социалдык объект мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Башкы прокуратурадан билдиришти.

Маалыматка ылайык, райондук прокуратура тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө 2004-жылы Кара-Балта шаарынын Центральная көчөсүндөгү социалдык объект (автобаза) жер тилкеси менен биргеликте мыйзам талаптарын бузуу менен жеке жактарга өткөрүлүп кеткендиги аныкталган.

Башкы прокуратура
Фото Башкы прокуратура. Кара-Балтадагы автобаза мамлекетке кайтарылды

Көрүлгөн прокурордук чаралардын натыйжасында жалпы аянты 1,4 гектарды түзгөн аталган социалдык объект толугу менен мамлекетке кайтарылды. Кайтарылган объектин базар баасы 105,9 млн сомду түзөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/359629/
Кароо: 69
Басууга
Теги
Орусиядан келген 11 тонна колбаса азыктары артка кайтарылды
Манас шаарында 150 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Жети-Өгүз районунда 2,4 гектар айыл чарба жери мамлекетке кайтарылды
Сокулук районундагы жөнгө салуучу бассейн мамлекетке кайтарылды
Аламүдүндө минералдык суу чыккан 442 миллион сомдук жер мамлекетке кайтарылды
Аламүдүндө 111 млн сомдук бала бакча жана бир гектар жер мамлекетке кайтарылды
Башкы прокуратуранын Сот аткаруу кызматына жаңы директор келди
«Абшыр-Ата» турбазасындагы мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкеси кайтарылды
Бишкекте 55 миллион сомдук жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды
Кыргызстанда алты жетим балага турак жай куруу үчүн жер тилкеси бөлүнүп берилди
Эң көп окулган жаңылыктар
Чүй каналы бетондолот: 37&nbsp;млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат Чүй каналы бетондолот: 37 млн евролук долбоор суу жоготууларын эки эсеге азайтат
Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды Арбагы тынч жатсын! Роза Айтматова элге кайрылды
Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14&nbsp;600 учуру катталды Кыргызстанда бир жуманын ичинде КРВИ жана сасык тумоонун 14 600 учуру катталды
Дүйнөлүк аскер рейтинги: Кыргызстан 2026-жылдагы тизмеде 109-орунда турат Дүйнөлүк аскер рейтинги: Кыргызстан 2026-жылдагы тизмеде 109-орунда турат
28-январь, шаршемби
15:32
Кара-Балтадагы 106 миллион сомдук автобаза мамлекетке кайтарылды Кара-Балтадагы 106 миллион сомдук автобаза мамлекетке к...
15:24
Кыргызстан ЖККУнун жетекчилигиндеги өкүлүн алмаштырды
14:30
АКШ Париж климаттык келишиминен расмий түрдө чыкты
14:05
АКШда эркинен ажыратылган кыргыз жараны боюнча ТИМ түшүндүрмө берди
13:24
Садыр Жапаров: «Өмүрдү сактап калуу үчүн автомектеп системасын өзгөртүп жатабыз»