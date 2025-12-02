Кыргызстанда кышка карата тоюттун 93 пайызы камдалды. Бул тууралуу Суу чарба, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигинин ветеринардык кызмат, мал чарба, жайыт жана тоютту өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Шаршен Чотонов Sputnik радиосуна билдирди.
Алдыдагы кышка карата тоют камдоонун жүрүшү жөнүндө айтты.
Айыл чарба министрлигинин өкүлүнүн айтымында, адистер 2025-2026-жылдардын төрт айына малдын ар бир түрүнө карата тоют ченемдерин эсептеп чыгышкан.
Тоют камдоонун планы 5,32 миң тонна даярдалган:
- Кесек тоют — 411 миң тонна,
- Ширелүү тоют — 383 миң тонна,
- Курама тоют — 923 миң тонна.
Шаршен Чотонов бул көрсөткүчтөр былтыркыдан 5-6 пайызга аз экенин белгиледи. Арпа, жүгөрү жана башка тоют өсүмдүктөрүнүн түшүмүнө терс таасирин тийгизген аба ырайынын төмөндөшү кургак аба ырайына жана нымдуулуктун жетишсиздигине байланыштуу болгон.