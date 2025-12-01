17:31
Кимдер депутат болду? Жогорку Кеңештин жаңы чакырылышынын алдын ала курамы

Парламенттик шайлоодо добуш берүү АКШнын Сан-Франциско шаарындагы акыркы шайлоо тилкесинде Бишкек убактысы боюнча саат 10:00дө аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, шайлоочулардын жалпы катышуусу 36,9 пайызды түзүп, 1 584 446 адам добуш берген.

Жогорку Кеңештин жаңы курамынын алдын ала тизмесин сунуштайбыз:

№ 1 шайлоо округу: Чыңгыз Ажибаев, Исманали Жороев, Камила Талиева.

№ 2: Ырысбек Атажанов, Бактыяр Калпаев, Бурун Аманова.

№ 3: Равшанбек Рысбаев, Жаныбек Аматов, Махабат Мавлянова.

№ 4: Советбек уулу Рустамбек, Уланбек Жаанбаев, Нилуфар Алимжанова.

№ 5: Элдар Сулайманов, Азамат Исираилов, Айгүл Ахмедова.

№ 6: Алтынбек Кудайбердиев, Бекмырза Эргешов, Салтанат Аманова.

№ 7: Алишер Козуев, Илимбек Кубанычбеков, Гүлай Машрапова.

№ 8: Жанар Акаев, Улан Примов, Жылдызкан Жолдошова.

№ 9: Данияр Төлөнов, Азамжан Жалилов, Ыргал Кадыралиева.

№ 10: Курманкул Зулушев, Сүйүнбек Өмүрзаков, Гүлнара Баатырова.

№ 11: Шайырбек Ташиев, Алтынбек Кылычбаев, Венера Салямова.

№ 12: Бекмырза Чолпонбай уулу, Таалайбек Масабиров, Жылдыз Курманалиева.

№ 13: Айбек Алтынбеков, Бактыбек Сыдыков, Айгүл Карабекова.

№ 14: Болотбек Борбиев, Кундузбек Сулайманов, Гүлшаркан Култаева.

№ 15: Нурланбек Тургунбек уулу, Азизбек Турсунбаев, Айсаракан Абдиева.

№ 16: Дастанбек Жумабеков, Медер Чотонов, Медина Кайрылбекова.

№ 17: Нурланбек Азыгалиев, Улукбек Узакбаев, Чолпон Эсенаманова.

№ 18: Карим Ханджеза, Эркин Бийбосунов, Гүлжан Сатиева.

№ 19: Абдылдабек Эгембердиев, Медербек Алиев, Эдита Тайгараева.

№ 20: Темирлан Айтиев, Сеидбек Атамбаев, Токтобүбү Ашымбаева.

№ 21: Куванычбек Конгантиев, Жаныбек Абиров, Жылдыз Садырбаева.

№ 22: Дастан Бекешов, Болот Ибрагимов, Гуля Кожокулова.

№ 23: Элвира Сурабалдиева, Марлен Маматалиев, Умбеталы Кыдыралиев.

№ 24: Жумабек Салымбеков, Арафат Исмаилов, Гүлнара Акимбаева.

№ 25: Бахридин Шабазов, Бакыт Тентишев, Эркеайым Сейтказиева.

№ 26: Медербек Саккараев, Эркинбек Исеналиев, Жамиля Исаева.

№ 27: Акылбек Түмөнбаев, Табылды Муратбеков, Гүлкан Молдобекова.

№ 28: Эрулан Кокулов, Болот Сагынаев, Рахат Жунушбаева.

№ 29: Нурбек Сыдыгалиев, Адилет Белеков, Гүлсүнкан Жунушалиева.
