Жаңы депутаттар качан жарыяланат? БШК жыйынтык чыгаруунун так мөөнөтүн айтты

БШК 30-ноябрда өткөн Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун жыйынтыктарын чыгаруунун тартибин жана мөөнөтүн тактады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди.
Алар автоматташтырылган системанын маалыматтары алдын ала экенин белгилешти. Шайлоо тилкелериндеги добуш берүүнүн жыйынтыктары расмий түрдө участкалык шайлоо комиссиялары тарабынан кол менен эсептөөнүн негизинде аныкталат.
Шайлоо участогунда жыйынтыктар чыгарылгандан кийин үч календардык күндүн ичинде бул чечимдерге тиешелүү райондук шайлоо комиссиясына даттанылышы мүмкүн.
Райондук шайлоо комиссиялары бардык участкалык комиссиялардын протоколдорун салыштыруу менен жыйынтыктоочу таблица түзүп, округдагы добуш берүүнүн жыйынтыктарын жалпылайт. Райондук шайлоо комиссиясынын чечимдерине алар кабыл алынгандан кийин үч календардык күндүн ичинде даттанууга болот. Бул жолу Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу керек.
Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүдөн кийин 13 календардык күндөн кечиктирбестен, 14-декабрга чейин райондук комиссиялардын протоколдорунун негизинде жыйынтыктарды аныктоого милдеттүү. Бул мезгилде шайлоо комиссиясы ар бир округдан үч шайланган депутатты бекитет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдерине үч күндүн ичинде сотко даттанууга болот.
Мекеме чечимдерди кабыл алууда ар бир деңгээлдеги комиссиялар шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү учурундагы мыйзам бузуулар боюнча келип түшкөн бардык даттанууларды жана арыздарды карап чыгууга милдеттүү экенин баса белгиледи. Ар бир даттануу боюнча өзүнчө чечим кабыл алынат.