15:57
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Кыргызча

Жаңы депутаттар качан жарыяланат? БШК жыйынтык чыгаруунун так мөөнөтүн айтты

БШК 30-ноябрда өткөн Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун жыйынтыктарын чыгаруунун тартибин жана мөөнөтүн тактады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди.

Алар автоматташтырылган системанын маалыматтары алдын ала экенин белгилешти. Шайлоо тилкелериндеги добуш берүүнүн жыйынтыктары расмий түрдө участкалык шайлоо комиссиялары тарабынан кол менен эсептөөнүн негизинде аныкталат.

Шайлоо участогунда жыйынтыктар чыгарылгандан кийин үч календардык күндүн ичинде бул чечимдерге тиешелүү райондук шайлоо комиссиясына даттанылышы мүмкүн.

Райондук шайлоо комиссиялары бардык участкалык комиссиялардын протоколдорун салыштыруу менен жыйынтыктоочу таблица түзүп, округдагы добуш берүүнүн жыйынтыктарын жалпылайт. Райондук шайлоо комиссиясынын чечимдерине алар кабыл алынгандан кийин үч календардык күндүн ичинде даттанууга болот. Бул жолу Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу керек.

Борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүдөн кийин 13 календардык күндөн кечиктирбестен, 14-декабрга чейин райондук комиссиялардын протоколдорунун негизинде жыйынтыктарды аныктоого милдеттүү. Бул мезгилде шайлоо комиссиясы ар бир округдан үч шайланган депутатты бекитет.

Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдерине үч күндүн ичинде сотко даттанууга болот.

Мекеме чечимдерди кабыл алууда ар бир деңгээлдеги комиссиялар шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү учурундагы мыйзам бузуулар боюнча келип түшкөн бардык даттанууларды жана арыздарды карап чыгууга милдеттүү экенин баса белгиледи. Ар бир даттануу боюнча өзүнчө чечим кабыл алынат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353001/
Кароо: 67
Басууга
Теги
Жогорку Кеңеш −2025: Эң улуусу 69, эң жашы 25 жашта
Шайлоо-2025: Чет өлкөдө 26 миңден ашык кыргызстандык добуш берди
БШК: Шайлоочулардын катышуусу дээрлик 37 пайызды түздү
Шайлоо −2025: Чет өлкөлөрдө 25 миңден ашык кыргызстандык добуш берди
Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги № 1123 шайлоо тилкесинде добуш берди
Шайлоо-2025: Чет өлкөдөгү биринчи шайлоо тилкеси жабылды
Шайлоо-2025: Саат 14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19 пайызды түздү
Шайлоо-2025: Камчыбек Ташиев тынчтык, стабилдүүлүк жана келечек үчүн добуш берди
Жогорку Кеңешке шайлоо. Саат 12:00гө карата шайлоочулардын 12,07 пайызы катышты
Кыргызстанда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо уланууда
Эң көп окулган жаңылыктар
ЖККУнун Бишкек саммити: Президенттер 15&nbsp;документке кол коюшту. Тизме ЖККУнун Бишкек саммити: Президенттер 15 документке кол коюшту. Тизме
Пайдалуу кеңеш: Сарымсактын суук тийүүгө тийгизген таасири айтылды Пайдалуу кеңеш: Сарымсактын суук тийүүгө тийгизген таасири айтылды
29-ноябрга карата аба ырайы 29-ноябрга карата аба ырайы
УКМК Токмоктогу&nbsp;7,2&nbsp;га жер тилкесин жана консерва заводун мамлекетке кайтарды УКМК Токмоктогу 7,2 га жер тилкесин жана консерва заводун мамлекетке кайтарды
1-декабрь, дүйшөмбү
15:29
Жаңы депутаттар качан жарыяланат? БШК жыйынтык чыгаруунун так мөөнөтүн айтты Жаңы депутаттар качан жарыяланат? БШК жыйынтык чыгаруун...
15:16
Пайдалуу кеңеш: Диетолог эң пайдалуу сүттү сунуштады
15:05
Кышкы каникул: Биринчи класстын окуучулары узартылган каникулга чыгышат
14:47
Жогорку Кеңеш −2025: Эң улуусу 69, эң жашы 25 жашта
14:34
Караколдо кышкы туристтик сезон расмий түрдө ачылды