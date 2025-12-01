БШК: Шайлоочулардын катышуусу дээрлик 37 пайызды түздү

Борбордук шайлоо комиссиясы 2025-жылдын 30-ноябрында өткөн мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоо боюнча жаңыртылган маалыматтарды жарыялады. Шайлоочулардын тизмесине 4 294 243 жаран киргизилген.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, 1 584 446 адам бюллетень алышкан — бул шайлоочулардын жалпы санынын 36,9 пайызын түзөт. Автоматташтырылган башкаруу системасынын (АКС) маалыматы боюнча, 1 394 416 бюллетень берилген. Алардын ичинен 1 375 780 жарактуу деп табылган.
Чет өлкөлөрдө 190 000ден ашык кыргызстандык добуш берген.
21 000ден ашык бюллетень жараксыз деп табылган.
Борбордук шайлоо комиссиясы протоколдорду иштетүүнү улантууда. Маалыматтар жаңыртылып жатат.