Кыргызча

Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги № 1123 шайлоо тилкесинде добуш берди

Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо добуш берди.

Ал Бишкектеги № 26 орто мектепте жайгашкан № 1123 шайлоо участогунда добуш берди.

Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы
Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы

Кыргызстан боюнча 2492 шайлоо участогу болсо, ал эми өлкөдөн тышкары чет мамлекеттерде 100 шайлоо участогу ачылган.
