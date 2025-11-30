Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жогорку Кеңешинин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо добуш берди.
Ал Бишкектеги № 26 орто мектепте жайгашкан № 1123 шайлоо участогунда добуш берди.
Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоого добуш берди.
Ал өзүнүн добушун Бишкек шаарындагы № 26 жалпы билим берүүчү орто мектепте жайгашкан № 1123 шайлоо тилкесинде берди.
Фото Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы. Министрлер Кабинетинин төрагасы Бишкектеги № 1123 шайлоо тилкесинде добуш берди
Кыргызстан боюнча 2492 шайлоо участогу болсо, ал эми өлкөдөн тышкары чет мамлекеттерде 100 шайлоо участогу ачылган.