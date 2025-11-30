Шайлоо-2025: Саат 14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19 пайызды түздү

Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо саат 14:00гө карата шайлоочулардын катышуусу 19 пайызды түздү, 815 766 адам добуш берди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди.
Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо бүгүн Бишкек убактысы боюнча саат 8:00дө башталды. Шайлоочулардын тизмесинде жалпысынан 4 294 243 жаран бар.
Өлкө боюнча 2492 шайлоо тилкеси ачылды. Дагы 100 шайлоо тилкеси чет өлкөлөрдө иштеп жатат.
Добуш берүү саат 20:00гө чейин уланат. Алдын ала жыйынтыктар дээрлик дароо белгилүү болот.
Шайлоонун жыйынтыктары 14-декабрга чейин эсептелип, расмий түрдө жарыяланат.